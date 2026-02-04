- 순찰로봇, 리튬배터리 소화기 등 133개 혁신제품, 245개 기관 선정…323억원 단일 규모 최대

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 2026년 1차 혁신제품 시범구매 제품을 선정하고 그 결과를 4일에 혁신장터에 공개했다.

혁신제품 시범구매는 정부가 위험부담을 안고 새로운 기술과 제품을 선도적으로 구매해 시장 개척을 지원하는 정책이다. 올해 첫 번째 시범구매 대상은 133개 제품, 약 323억원 규모이고, 사용기관은 245개이다. 이는 단일 규모로는 역대 최대 시범구매 계획이다.

특히 AI 제품을 약 79억원 시범구매하는 등 전략 산업 분야 제품을 집중 지원한다.

방사선 검측 센서와 소화설비를 탑재한 소방 순찰 로봇, 딥러닝 이미지 인식 기술을 활용한 의료 자동화 장치, 생성형 AI 기반 정보제공 서비스 등이 기술과 품질을 공공서비스 현장에서 검증을 통해 판로개척에 나선다.

전기차 및 리튬배터리 화재 전용 소화약제, 친환경 산불 지연제, 재난현장 지휘차 등은 재난·재해 예방과 대응 현장에 배치되고, 그린 수소 생산·공급 설비, AI 가시거리 측정 및 기상 모니터링 등 저탄소·기후테크 제품도 관련 기관과 현장에서 사용된다.

조달청의 혁신제품 시범구매는 전년 보다 두 달 앞당겨 추진되고 있다. 지난해에는 3월말 첫 번째 계획을 발표했으나 올해는 지난 1월 19일 임차방식을 적용하는 22억원 규모의 20개 혁신제품과 43개 사용기관을 혁신장터를 통해 공개하는 등 속도감 있게 집행 중이다.

강희훈 혁신조달기획관은 “AI, 로봇, 디지털서비스 등 기술혁신 제품의 판로지원 효과를 극대화하기 위해 단일 규모로 역대 최대인 133개 제품, 323억원 상당을 올해 첫 번째 시범구매로 속도감 있게 추진한다”며 “우리기업의 혁신제품 개발과 실증, 판로 확보까지 전방위 지원을 위해 혁신조달 역량을 집중하고, 기업의 혁신성장과 기술 선도 경제성장을 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.