2월 25일까지 심화과정 해양, 미식 등 6개 분야

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산관광공사는 30일 부산관광기업지원센터(센터장 김문준)가 지역 관광산업의 체질을 혁신하고 글로벌 관광시장을 선점하기 위한 ‘K-콘텐츠 관광마케팅 아카데미’ 기초과정을 성공적으로 마무리하고, 2월 25일까지 심화과정 교육생을 모집한다고 밝혔다.

K-콘텐츠 관광마케팅 아카데미는 예비 창업자의 아이디어를 최종 상품으로 구현할 수 있도록 돕는 성장형 육성 프로그램이다. 이 프로그램은 ‘기초-심화-고도화’로 이어지는 단계별 교육 과정을 통해 사업의 연속성과 실질적인 성과 창출을 도모한 점이 특징이다.

지난 1월 운영된 기초과정에서는 미취업 청년과 대학(원)생을 대상으로 교육, 컨설팅, 현장 체험, 1박2일 끝장 마라톤 대회(해커톤)를 통해 총 11개의 예비 창업팀을 발굴하며 지역가치창출가(로컬크리에이터)로서의 성장 가능성을 확인했다.

이번 심화과정은 교육생들이 기획한 창의적인 부산형 관광 콘텐츠를 실제 창업과 상품 개발로 이어지도록 돕는 실무형 과정이다. 해양, 미식, 치유(웰니스), 미용(뷰티), E-스포츠, K-문화 등 6개 중점 분야를 중심으로 관광 콘텐츠 역량을 강화한다.

또 홍보·마케팅, 브랜드 디자인, 축제 연계, 경영 실무 등 분야별 수요에 맞춘 전문가 진단과 1:1 멘토링, 집중 컨설팅을 통해 사업화 과정에서의 현실적인 과제를 체계적으로 해결한다. 향후 시와 센터는 심화과정에서 발굴된 아이템을 고도화 과정으로 연계하고, 비즈니스 모델의 시장 반응을 지속적으로 점검하며 상품의 완성도를 높일 예정이다.

부산 소재 기업으로서 6개 분야 관련 콘텐츠의 역량 강화를 희망하는 경우 누구나 신청할 수 있으며, 대표자와 실무자 모두 프로그램에 참여할 수 있다.