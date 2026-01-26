[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 박수홍이 설날을 앞두고 25년 동안 인연을 이어온 보육원에 3000만원 상당의 기부금과 물품을 전달했다.

26일 박수홍 측에 따르면 그는 지난 15일 경기 동두천시 소재 애신보육원을 방문해 2500만원의 기부금과 자신이 모델로 활동하는 브랜드인 500만원 상당의 갈비탕 제품을 함께 기탁했다.

이번 기부금은 박수홍이 지난해 크리스마스를 앞두고 진행한 기부 방송 프로젝트를 통해 마련됐다.

박수홍은 지난달 23일 육아용품 브랜드 엔젤앤비 및 카카오와 협력해 카카오 쇼핑 라이브에서 참여형 기부 기획전을 진행한 바 있다.

박수홍은 당시 출연료 전액인 1000만원과 엔젤앤비가 기탁한 500만원, 카카오같이가치 캠페인을 통해 모금된 1000만원을 모아 애신보육원에 전달했다.

박수홍은 이날 아이들과 함께 다양한 체험 프로그램을 진행하고 식사 준비와 배식 봉사도 했다.

한편 박수홍은 지난 2001년 한 방송 프로그램을 통해 애신보육원을 방문한 것을 계기로 25년간 인연을 이어오고 있다.