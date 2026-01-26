獨업체와 경쟁…현지 최고위급 면담 예정 김정관 산업부장관·이용철 방사청장 동행 정의선 회장·김동관 부회장도 지원 사격

강훈식 대통령 비서실장은 26일 오전 ‘전략경제협력 대통령 특사’ 자격으로 캐나다, 노르웨이 방문을 위해 출국했다. 잠수함 사업 등 방산협력을 논의하기 위해서다.

이번 특사단엔 김정관 산업부 장관과 이용철 방사청장을 비롯해 잠수함 사업을 직접 추진하는 한화와 HD현대중공업 그리고 현대차그룹 관계자들이 함께했다.

인천공항에서 기자들을 만난 강 실장은 “(캐나다) 잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다”면서 “독일은 자동차, 첨단 화학 등 제조업 강국이고 우리가 잠수함 개발 초기에 독일에서 기술을 전수받았음을 감안한다면 녹록지 않은 상황이라고 판단하고 있다”고 밝혔다.

그러면서도 “이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산사업 중 가장 큰 규모 중 하나이고 국내 생산 유발 효과만 해도 최소 40조 원을 넘을 것으로 추정하고 있다”며 “수주에 성공한다면 300개 이상 협력업체의 일거리가 주어지는 것은 물론이고 2만 개 이상의 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다”고 전망했다.

이어 “이번 잠수함 사업과 같이 큰 대규모 방산사업은 무기의 성능이나 개별 기업의 역량만으로 도전하기에는 한계가 있다”며 “캐나다 정부도 이번 잠수함 사업 선정은 잠수함 자체의 성능, 가격 외에도 일자리 창출 등 산업협력이 중요한 기준이 될 것이라고 밝힌 바 있다”고 설명했다.

또 “이번 방문을 통해 우리 잠수함의 우수한 성능과 더불어 양국 간 산업협력과 안보협력을 확대해 가겠다는 정부의 의지를 캐나다 정부의 최고위급들을 만나 직접 전달할 것”이라고 강조했다.

강 실장은 전날 김정관 산업부 장관과 함께 캐나다 참전용사들을 추모한 것과 관련해서도 “캐나다가 대한민국에 와서 6·25전쟁 때 헌신하고 희생했던 것을 기리기 위해서”라면서 “(한국과 캐나다) 안보협력도 오랜 역사가 있는 만큼 함께 만들어 나갈 수 있는 공간이 많다는 것을 확인하는 자리였다”고 말했다.

캐나다는 60조원 규모에 달하는 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)를 추진 중이다. 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 막판 경쟁을 펼치고 있다.

수주를 위해 이번 특사단에는 정의선 현대차그룹 회장과 김동관 한화그룹 부회장도 동행한다. 정 회장의 합류는 잠수함 사업 수주를 위해 전방위로 뛰고 있는 특사단을 측면에서 지원하기 위한 행보로 해석된다. 캐나다가 현지에 현대자동차 공장 설립이나 대한항공의 캐나다 군용기 협력을 카드로 꺼낼 수 있기 때문이다.

강 실장은 이재명 대통령의 전달사항을 묻는 질문에 “잠수함 수주는 단순 안보협력이 아닌 경제협력, 그리고 제반 여러 가지 민관협력들이 동시다발적으로 이뤄져야 하는 문제”라면서 “정책실장, 안보실장 등 청와대 전체가 힘을 합쳐서 의견을 모아야 되는 문제이니 몇개국에 한해서 특사로서 역할을 하고 있다”고 말했다.

강 실장은 캐나다에 이어 노르웨이를 찾아 다연장로켓시스템 천무 수출을 타진한다.

강 실장은 “앞으로도 방산협력, 방산사업 수주와 관련해 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 페루, 노르웨이 등 몇 개국이 준비돼 있다”며 “노르웨이도 지난번에 이미 대통령 특사로 방문해서 친서를 전달했고 머지않아 결과가 나올 것으로 보고 이번에 방문하게 됐다”고 소개했다.

이번 방문은 강 실장의 네 번째 특사 활동이다. 앞서 지난해 10월 폴란드·루마니아·노르웨이, 11월 UAE와 사우디아라비아, 12월 폴란드 등을 각각 특사 자격으로 방문한 바 있다.

서영상·전현건·권제인 기자