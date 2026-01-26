[헤럴드경제=민성기 기자] 이재용 삼성전자 회장으로 추정되는 인물이 일본 교토의 한 라멘집에서 혼자 식사하는 모습이 담긴 유튜브 영상이 온라인상에서 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

25일 다수의 온라인 커뮤니티에는 구독자 수 약 5000명을 보유한 여행 유튜버 ‘포그민’이 지난 9월 올린 교토 여행 영상이 주목받고 있다.

해당 영상은 2025년 9월 14일 ‘이대로만 가면 성공하는 교토 아라시야마 여행’이라는 제목으로 업로드됐지만, 최근 온라인 커뮤니티를 통해 뒤늦게 알려졌다. 유튜버 포그민이 라멘집에서 우연히 촬영하게 된 남성을 이 회장이라고 추측하긴 했으나, 영상 제목이나 썸네일에 이를 넣지는 않아 뒤늦게 퍼져나간 것으로 보인다.

영상 속에서 포그민은 “라멘을 먹다가 뒤를 보고 깜짝 놀랐다”며 “삼성 이재용 회장이 혼자 소박하게 라멘을 드시고 있었다”고 전했다. 그는 “악수라도 할까 고민했지만 방해하고 싶지 않았다”고 덧붙였다. 이후 영상에는 이 회장의 모습이 정면으로 포착되기도 했다.

포그민은 이 회장이 방문한 곳이 조개 육수로 맛을 낸 라멘집 ‘카이다시 라멘 키타다’라며 “현지인과 외국인 모두에게 인기 있는 곳으로 늘 줄이 서 있어 궁금했던 집”이라고 소개했다.

해당 장면이 확산한 후 온라인상에서는 라멘집에서 포착된 남성이 이 회장이 맞다는 추측에 무게가 쏠리고 있다.

외모뿐만 아니라 옷차림과 헤어스타일 등이 평소 이 회장과 닮았다는 반응이 많다. 또 유튜브의 영상 촬영 시기가 벚꽃이 핀 3월 말에서 4월 초쯤으로 추정되는 가운데 이 회장은 지난해 4월 초 7박 8일 일본 출장을 다녀왔다.

해당 영상이 공유되자 온라인 커뮤니티에서는 “재벌 회장도 혼밥을 한다는 게 신기하다”, “교토의 작은 라멘집에서 만나다니 우연치고는 놀랍다”,“이재용이 1만원짜리 라멘을 혼밥하다니” 등의 반응이 보였다.