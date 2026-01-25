상수도사업본부, 12월 수질검사 미생물·유해물질·소독제 ‘불검출’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 상수도사업본부가 지난해 12월 울산 시민들의 식수원인 회야 및 천상정수장 정수에 대해 60개 항목의 수돗물 수질검사를 한 결과 적합한 것으로 나타났다.

25일 울산시 상수도사업본부 검사결과 자료에 따르면 ▷일반세균, 총대장균군, 대장균 등 미생물 4개 항목 ▷암모니아성 질소, 질산성 질소, 불소, 중금속, 붕소 등 유해영향 무기물질 12개 항목 모두 ‘불검출, 적합, 기준치 이하’였다.

또한 ▷페놀, 벤젠 등 건강상 유해영향 유기물질인 사염화탄소 등 17개 항목 ▷잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름 등 소독제 및 소독부산물질 11개 항목도 ‘불검출 또는 기준치 이하’로 측정됐다.

이와 함께 ▷냄새, 맛, 색도, 탁도 등 16개 심미적 영향 물질 항목도 ‘불검출, 적합, 기준치 이하’였다.

울산 시내 급수 인구에 따라 선출된 수도꼭지 104개 지점 및 노후관 수도꼭지 10개 지점에 대한 월 1회 검사, 수돗물 공급 과정별 24개 지점에 대한 분기별 1회 검사 결과도 모두 먹는 물 수질기준에 적합했다.

자세한 수질검사 결과는 상수도사업본부 누리집(http://water.ulsan.go.kr)에서 확인할 수 있다.

울산시 상수도사업본부는 ‘우리집 수돗물 안심확인제’를 통해 시민 누구나 무료로 수질검사를 받을 수 있도록 하고 있는데, 신청은 상수도사업본부 누리집(http://water.ulsan.go.kr), 물사랑 누리집(www.ilovewater.or.kr) 또는 전화(052-268-5189)로 하면 된다.