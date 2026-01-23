49층 고층 설계로 확보한 탁월한 일조권·조망권

주거를 넘어 상징이 되는 동구 대표 주거 랜드마크

층수가 곧 경쟁력이 되는 시대다. 40층 이상의 고층 주거 단지가 지역의 스카이라인을 대표하는 랜드마크로 자리 잡으며, 주거 가치의 새로운 기준으로 부상하고 있다. 단순한 거주 공간을 넘어 도시의 상징으로 기능하는 고층 단지는 뛰어난 가시성과 상징성을 갖추는 것은 물론, 탁 트인 조망권과 풍부한 일조권을 동시에 확보할 수 있어 주거 쾌적성 측면에서도 강점을 지닌다.

고층 단지는 시공 난도가 높은 만큼, 기술력과 경험을 갖춘 대형 건설사가 공급하는 경우가 많다. 이로 인해 설계 완성도와 마감 품질이 상대적으로 높고, 브랜드 프리미엄까지 더해지며 시장 선호도 역시 높게 형성된다. 실제로 고층 단지가 들어선 지역에서는 입주 이후 주거 가치가 재평가되며, 지역 위상이 한 단계 끌어올려지는 사례가 적지 않다.

희소성 또한 고층 단지의 가치를 뒷받침하는 핵심 요소다. 국토교통부 건축물 통계에 따르면, 2024년 기준 전국 31층 이상 고층 건물은 4,756동으로 전체 건축물 742만1,603동 가운데 0.001%에 불과하다. 공급 자체가 제한적인 구조 속에서 40층 이상 고층 주거 단지는 시장 내에서 희소 자산으로 인식되며 차별화된 가치를 인정받고 있다.

이 같은 흐름은 실제 거래 사례에서도 확인된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기도 남양주시 다산동 일원 ‘다산자이아이비플레이스’ 전용면적 84㎡는 지난해 10월 11억5,000만원에 거래되며 지역 최고가를 기록했다. 최고 40층 규모의 이 단지는 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김했다.

지방 역시 상황은 비슷하다. 강원 춘천시 온의동 일원 ‘춘천센트럴타워푸르지오’ 전용면적 84㎡는 지난해 3월 8억3,500만원에 손바뀜되며 지역 최고가를 유지하고 있다. 최고 49층 규모로 조성된 이 단지는 춘천의 스카이라인을 대표하는 마천루 아파트로 평가받는다.

이에 업계 관계자는 “고층 설계가 지닌 상징성과 희소성, 그리고 주거 쾌적성은 가격과 시장 평가로 직결되고 있다”라며 “고층이라는 물리적 높이가 곧 경쟁력으로 작용하는 흐름 속에서, 지역을 대표하는 랜드마크 단지의 가치는 앞으로도 더욱 공고해질 것으로 전망된다”라고 말했다.

이러한 흐름 속에서 현대건설이 대전 동구 가양동 일원에 공급한 ‘힐스테이트 가양 더와이즈’가 지역 고층 랜드마크 단지로 주목받고 있다. 단지는 지하 4층~지상 최고 49층, 3개 동, 총 358세대 규모로 조성되며, 동구 내 최고층 아파트로 가양동 스카이라인을 대표하는 상징성을 갖췄다.

실제 거래 사례에서도 고층 랜드마크 가치가 확인된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 힐스테이트 가양 더와이즈 전용면적 108㎡ 분양권은 지난해 3월 8억2,509만원에 거래되며 가양동 일대 최고가를 기록했다. 같은 시기 전용 84㎡ 역시 5억7,000만원에 손바뀜되며, 동평형 기준 최고가를 형성했다. 고층 설계가 지닌 조망·상징성 프리미엄이 실거래 가격으로 이어진 사례로 평가된다.

단지는 의료·생활·외식 기능을 단지 내에 집약한 완성형 주거 환경을 갖췄다. 단지 3층에는 통증의학과·피부과·성형외과가, 2층에는 소아과가 입점해 일상 의료 수요를 가까이에서 해결할 수 있으며, 1층에는 텍사스 그릴·샤브야키·떡집 등 생활 밀착형 F&B 시설이 들어서 주거 편의성을 높였다. 외부 이동 없이도 의료와 생활 소비가 가능한 구조라는 점에서 실거주 만족도를 끌어올렸다는 평가다.

여기에 복합터미널 인근 입지를 바탕으로 이마트와 신세계 스타일마켓, CGV, 영풍문고, 대전한국병원 등 주요 편의·문화·의료시설 접근성도 뛰어나다. 동서대로·한밭대로를 통해 둔산 생활권과 대덕연구단지, KAIST로의 이동이 수월하고, 경부고속도로 대전IC 접근성까지 확보해 도심과 광역 이동 여건을 고루 갖췄다. 더불어 2024년 12월 착공한 대전 도시철도 2호선(트램) 대전복합터미널역(예정)이 가까워 향후 역세권 프리미엄도 기대된다.

주거 환경 역시 쾌적하다. 매봉·성남 어린이공원과 고봉산, 매봉산 등이 인접해 있으며, 반경 1km 내 가양초·가양중이 위치한다. 단지 인근에는 지난해 5월 개관한 동대전 시립도서관도 자리해 교육·문화 여건을 동시에 갖췄다.

상품성 측면에서도 고층 단지에 걸맞은 설계가 적용됐다. 전 세대에 3면 발코니 특화 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했고, 최대 2.5m 천장고로 개방감을 높였다. 최신 주거 트렌드를 반영한 평면 구성과 함께 다양한 커뮤니티 시설을 마련해 실거주 편의성도 강화했다.

한편, 힐스테이트 가양 더와이즈는 현재 잔여 세대를 대상으로 선착순 분양을 진행 중이다. 즉시 입주가 가능하며 스트레스 DSR 3단계 미적용 단지로 분류돼 실수요자의 금융 부담을 낮췄다. 계약금 500만원 정액제를 적용했으며, 발코니 확장 무상 제공(일부 세대)과 함께 체감 혜택을 높인 조건을 마련했다. 홍보관 방문 고객을 대상으로 한 사은품 증정 이벤트도 진행 중이다.

‘힐스테이트 가양 더와이즈’ 홍보관은 대전광역시 동구 동서대로 일원에 마련돼 있다.