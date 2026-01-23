창상피복재 기반 R&D 기술로 ‘바르는 의료기기 화장품’ 시장 주도… 메디앙스㈜ 유통·판매 시너지 기대

창상피복제 및 의료기기·화장품 전문 제조기업 원바이오젠(대표 김원일)은 유아·민감성 화장품 전문 기업 메디앙스㈜와 함께 의료기기화장품 제품 개발 및 공급을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

㈜원바이오젠은 국내 유명 제약사 및 대형 유통사 ODM 경험을 바탕으로, 우수한 생체적합성 의료용 고분자 소재를 연구·제조·판매해 온 바이오 신소재 전문 기업이다. 특히 국내 대표 창상피복재(상처 치료용 의료기기) 개발·제조 기업으로 자리매김하며, 의료 현장에서 검증된 기술력을 축적해 왔다.

메디앙스㈜는 유아 및 민감성 피부를 위한 화장품과 생활용품을 기획·개발·유통해 온 전문 기업으로, 피부 안전성 검증과 저자극 제품 개발에 대한 노하우를 축적해 왔다. 국내외에서 쌓아온 브랜드 운영 경험과 소비자 신뢰를 바탕으로 민감성 스킨케어 분야에서 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

최근 피부 건강 관리 트렌드는 단순 미용 중심의 일반 화장품을 넘어, 효과와 안전성을 의료기기 기준으로 검증한 ‘의료기기화장품(바르는 의료기기)으로 빠르게 이동하고 있다. 이러한 시장 변화 속에서 원바이오젠은 의료기기 핵심 소재 기술과 임상 기반 노하우를 바탕으로 최근 의료기기화장품(바르는 의료기기) 분야로 사업을 확장하며 시장을 선도하고 있다.

이번 MOU를 통해 원바이오젠은 의료기기화장품의 설계·개발·생산 및 품질 관리 전반을 담당하고, 메디앙스㈜는 축적된 판매·유통 역량을 바탕으로 시장 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 주도할 계획이다. 양사는 기술력과 유통 경쟁력이 결합된 협력 구조를 통해 의료기기화장품 시장을 선도하는 대표적인 파트너십을 구축한다는 전략이다.

원바이오젠은 이번 메디앙스와의 협약을 계기로 의료기기화장품 전문 플랫폼 기업으로의 도약에 더욱 속도를 낼 전망이다.