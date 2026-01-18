[헤럴드경제=김현일 기자] 삼서전자서비스센터에서 휴대폰 서비스를 담당하는 최수정 프로는 지난해 광주광역시 광산센터에서 ‘CS(고객 만족) 달인’으로 선정됐다.

근무지를 서울시 삼성강남센터로 옮긴 올해 최 프로는 ‘CS 달인’에 이름을 올리며 2년 연속 선발됐다. 서울에서 휴대폰 서비스 달인이 탄생한 건 2019년 이후 6년 만이다.

삼성전자서비스는 지난해 고객에게 가장 우수한 평가를 받은 엔지니어 18명을 ‘2026년 CS 달인’으로 선정했다고 18일 밝혔다. 부문별로 보면 휴대폰 8명, 가전 9명, B2B(기업 대상 서비스) 1명이다.

‘CS 달인’은 뛰어난 기술 역량을 바탕으로 고객 만족을 달성한 우수 엔지니어를 선발하는 제도이다. 수리 정확성, 신속성 등을 선행 평가한 후 고객 만족도 최상위 0.3% 엔지니어를 CS 달인으로 최종 선발한다.

고객이 직접 평가한 만족도 조사를 바탕으로 선발하기 때문에 객관성이 높고, 엔지니어들에게 서비스 품질 향상의 동기 부여로 작용하고 있다.

2019년 CS 달인을 처음 선발한 이래 7년간 전체 엔지니어 5300여명 중 달인으로 선정된 인력은 93명(1.7%)에 불과하다. 2회 이상 중복 선정자는 단 27명(0.5%)에 그칠 정도로 경합이 치열하다.

B2B 서비스를 담당하는 정승철 프로는 고객 만족도 조사에서 전부 100점 만점을 기록했다. 기업별 특성을 고려한 맞춤형 서비스와 신속한 대응으로 130여건이 넘는 고객과의 커뮤니케이션에서 100% 만족을 이끌어냈다.

경상북도 구미센터 휴대폰 서비스 담당 김대희 프로와 경기도 안산센터 가전제품 출장서비스 담당 송영훈, 안진범 프로는 입사 2년 만에 달인에 선정됐다.

김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 “앞으로도 삼성전자 제품을 사용하는 모든 고객에게 차별화된 경험을 선사하기 위해 노력하겠다”고 말했다.