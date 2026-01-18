[헤럴드경제=나은정 기자] 지난해 전국 사찰에서 진행된 템플스테이 참가자가 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다.

18일 대한불교조계종 한국불교문화사업단에 따르면 지난해 전국 158개 사찰에서 열린 템플스테이에 참여한 인원은 내국인 29만3704명, 외국인 5만5515명 등 총 34만9219명으로 집계됐다. 이는 전년 대비 5.1% 증가해 역대 가장 많은 수치다.

두 차례 이상 참여한 인원을 모두 포함한 연인원 기준으로는 지난해 총 62만5304명이 템플스테이에 참여했다.

템플스테이는 사찰에서 명상과 예불, 발우공양 등 수행자의 일상을 체험하는 전통문화 프로그램이다. 2002년 한일 월드컵 당시 숙소 부족 문제를 해소하고 한국 문화를 알리기 위해 처음 도입됐다.

첫해 33개 사찰에서 내국인 1299명, 외국인 1259명이 참가한 것을 시작으로, 20여년간 참여 사찰과 참가자 수가 꾸준히 늘었다. 특히 외국인 참가자는 2018년 평창 동계올림픽을 계기로 처음 5만 명을 돌파(5만3291명)했다.

이후 코로나19 팬데믹으로 급감했으나, 지난해 다시 증가세를 보이며 2018년 기록을 넘어섰다. 이는 방한 외국인 관광객 증가와 함께 K팝 등 한국 대중문화에 대한 관심이 전통문화 체험으로 확산돼 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.

내국인의 경우 ‘나는 절로’와 같은 미혼 남녀 대상 프로그램을 비롯해 다양한 맞춤형 템플스테이가 호응을 얻으며 꾸준히 늘고 있다.

2002년부터 지난해까지 누적 참가자는 내·외국인을 합쳐 총 418만4373명(연인원 823만4361명)에 명에 달한다.

조계종은 올해 지역 문화·관광자원과 연계한 체류형 템플스테이를 활성화하고 철도 등 교통·관광 인프라와도 협력해 지역 경제 활성화에도 기여한다는 계획이다. 아울러 세대·계층 간 갈등과 사회적 불안, 정신적 스트레스 증가에 대응하기 위해 연령과 상황에 특화한 선명상 템플스테이 프로그램을 운영해 마음 건강 증진을 도모하는 한편, 사회적 약자를 위한 치유·연대형 템플스테이도 확대할 방침이다.