[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 펜실베이니아주에서 11세 소년이 잠들어 있던 아버지를 총으로 쏴 숨지게 하는 충격적인 사건이 발생했다.

17일(현지시간) 미국 ABC 방송 등 현지 매체에 따르면 펜실베이니아주 던캐넌에 거주하는 한 소년이 지난 13일 새벽 집에서 총으로 아빠를 쏴 살해했다.

경찰이 신고를 받고 출동했을 당시 집 안 침대에서는 머리에 총상을 입은 42세 남성이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 현장에서 피해자의 아들인 11세 소년을 붙잡아 조사하고 있다. 경찰관의 진술에 따르면 소년은 어머니에게 “내가 아빠를 죽였어”라고 말한 것으로 전해졌다.

사건이 발생한 날은 소년의 생일 다음 날이었다. 부모는 아들의 생일을 축하한 뒤 자정 직후 잠자리에 들었고, 소년은 아버지가 잠든 사이 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 아들은 경찰 조사에서 생일에 부모와 좋은 하루를 보냈다면서도 “아빠가 잘 시간이라고 말하자 아빠에게 화가 났다”고 말했다.

아들은 이전에 아버지가 빼앗아 간 닌텐도 게임기를 찾으려고 서랍에서 열쇠를 찾아 금고 문을 열었다고 진술했다. 이 금고에는 범행에 쓰인 권총이 들어있었고, 소년은 총에 실탄을 장전한 뒤 아버지에게 방아쇠를 당겼다고 경찰에 설명했다.

조사 결과 부부는 2018년 이 소년을 입양한 것으로 확인됐다.

경찰은 소년의 진술을 토대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있다.