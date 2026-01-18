[헤럴드경제=나은정 기자] 인도네시아에서 승객과 승무원 등 11명을 태운 항공기가 비행 도중 교신이 끊긴 채 실종돼 당국이 수색에 나섰다.

AFP·로이터 통신 등에 따르면 17일(현지시간) 자바섬 욕야카르타(족자카르타)에서 출발해 술라웨시섬 남술라웨시주 마카사르로 향하던 인도네시아 해양수산부 소속 어업 감시기가 오후 1시 17분쯤 교신이 두절됐다.

사고 항공기는 에어버스 그룹 산하 ATR이 제작한 중소형 프로펠러 항공기 ATR 42-500 기종으로, 승무원 8명과 해양수산부 직원 3명이 탑승해 있었다.

현지 구조 당국은 항공기의 마지막 교신 지점과 진행 방향 등을 토대로 항공기가 남술라웨시주 불루사라웅산 정상 부근에 추락했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

당국은 군경 등 400여명과 공군 헬기, 무인기(드론) 등을 투입해 수색 작업을 벌이고 있지만, 사고 추정 지역의 험준한 산악 지형과 악천후로 인해 수색에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

실종 당시 날씨가 흐려 항공기 조종사의 시야가 평소보다 짧은 약 8㎞ 수준에 그친 것으로 알려졌다.

ATR은 이 항공기 사고에 대해 통보받았고 현지 당국의 조사에 자사 전문가들이 협조하고 있다고 밝혔다.