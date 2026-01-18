1월 31일 신당누리센터 대강당, 오후 1시~2시30분 진행 현직교사가 ‘입학 전 꼭 알아두어야 할 준비 사항’로 궁금증 풀어줘 학부모와 예비초등생 각 100명 선착순 모집, 포스터 내 그림무늬(QR)로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 ‘2026 초등입학 길라잡이’ 설명회를 오는 31일 오후1시부터 신당누리센터 대강당에서 개최한다.

예비 초등학생과 학부모를 대상으로 약 1시간 반 동안 현직 교사가 첫 학교생활에 대한 궁금증을 해소해 줄 예정이다.

설명회는‘초등학교 입학 전 꼭 알아두어야 할 준비 사항’를 주제로 진행된다. 초등학교 생활 전반에 대한 이해를 돕고, 입학 전 가정에서 차근차근 준비해야 할 사항을 체계적으로 안내할 예정이다.

강의는 19년 경력의 초등학교 교사인 김수현 교사가 맡는다. 김 교사는 ‘한 권으로 끝내는 초등학교 입학 준비’ ‘작지만 강력한 초등습관의 재발견’등 다수의 저서를 집필한 교육 전문가다.

강의에서는 실제 경험담을 바탕으로 입학 준비 팁을 알려주고, 질의응답 시간을 마련해 학부모들과 허심탄회하게 소통할 예정이다. 또한 2022 개정 교육과정의 주요 내용도 다룬다.

부모가 강의를 듣는 동안 예비 초등학생들을 위한 프로그램이 운영된다. 어린이들은 학교에서 지켜야 할 예절과 규칙을 배우고, 초등학교 입학을 축하하는 ‘샌드아트 매직쇼’를 즐길 예정이다.

프로그램 참여를 원하는 경우, 홍보 포스터 내 그림무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 학부모 100명과 예비 초등학생 100명을 선착순으로 모집한다. 자세한 내용은 교육정책과로 문의하면 된다.

김길성 중구청장은 “초등학교 입학은 아이와 부모 모두에게 설렘과 걱정이 함께하는 새로운 출발”이라며“중구가 준비한 입학 지원 프로그램이 즐거운 학교생활의 밑거름이 되길 바란다”고 전했다.