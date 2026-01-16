[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 본점 대강당에서 2026년 상반기 경영전략회의를 열었다고 16일 밝혔다.

이날 회의는 임원 및 부점장 등 290여명이 참석한 가운데 올해 업무계획, 경영전략 발표 및 CEO비전 소개, 기부 행사 등으로 진행됐다.

iM뱅크는 올해 ‘금융을 바꾸는 금융1stMOVER’를 경영 목표로 자금이 생산적 분야로 향하는 ‘금융 대전환’의 1stMOVER를 목표로 한다.

이를 위한 전략방향으로 성장 측면에서 포트폴리오 최적화, 손익 부분에서 수익구조 안정화에 이어 미래를 위한 차별화 경영을 설정하고 목표 달성을 위한 각 그룹별 계획을 공유했다.

특히 올해 신설한 AX추진부에서 AI를 활용한 iM뱅크의 ‘디지털 컴퍼니’로 나아갈 방향을 제시하고 기술 및 사업 활용 계획을 발표해 눈길을 끌었다.

또 CEO가 직접 경영 비전을 발표했고 회의 말미에는 CEO와 질의응답 방식의 소통을 이어갔다.

취임 후 첫 회의를 주재한 강정훈 은행장은 “능동적이고 효율적인 업무 실행과 집중적 성과 창출을 통한 속도감 있는 iM뱅크”를 강조했다.

회의 중 강정훈 은행장 취임을 기념해 지역사회에 기부하는 뜻깊은 행사도 열었다. 사내 회의 및 행사를 간소화해 절감한 비용으로 지역 어르신들을 위한 기부금을 ‘대한노인회’에 전달했다.

iM뱅크 관계자는 “2026년 경영전략회의는 수평적 소통과 협업을 바탕으로 전략 실행력을 높이는 한편 나눔의 가치를 함께 실천한 자리”라며 “차별화된 전략을 통해 새해 금융의 변화를 주도해 나가겠다”고 밝혔다.