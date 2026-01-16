16일 창립 기념식 개최, 2004년 출범 이후 질적 량적 엄청난 성장

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)가 16일 창립 22주년을 맞았다. BPA는 이날 본사 대강당에서 송상근 사장 등 임직원이 참석한 가운데 창립 22주년 기념식을 개최하고 “신(新)해양수도 부산의 성장을 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

BPA는 2004년 우리나라 최초의 항만공사로 출범한 이후, 세계 2위 글로벌 환적항만인 부산항의 관리·운영 주체로서 항만물류 산업의 성장을 이끌어 왔다.

출범 당시 3조4천억 원이던 자산은 현재 8조원을 넘어섰고, 직원 수는 70여명에서 280여명으로, 기관 예산은 1400억원에서 1조9천억원 규모로 확대됐다. 부산항의 컨테이너 물동량 역시 2004년 1041만 TEU에서 2025년 2480만 TEU로 크게 증가했다.

부산항 개항 150년을 맞이한 뜻깊은 해이기도 한 올해 부산항만공사 송상근 사장은 이날 창립 22주년을 맞아 “글로벌 항만업계의 선도자(First Mover)로서 항만 패러다임을 직접 설계해 나가겠다”는 의지를 밝혔다.

이를 위해 ▷북극항로 개척을 통한 글로벌 물류 네트워크 확장 ▷부산항 AI 대전환(AX)과 친환경·사람 중심 안전항만 구현 ▷지역 성장 거점 마련과 해양관광·사회적 가치 창출 등 세 가지 방향을 중심으로 주요 사업을 추진해 나갈 계획이다.

북극항로와 관련, ‘Arctic Green Corridor(노르웨이, 아이슬란드, 캐나다 등 북극권 주요 항만들과 연결되는 친환경 해상운송망)’ 협력을 통해 부산항의 전략적 가치를 강화하고, 해외 거점 확보와 스마트항만 인프라 확대로 글로벌 허브 항만의 위상을 높인다는 방침이다.

또한 올해를 ‘부산항 AI 대전환의 원년’으로 삼아 항만 운영 전반에 AI 기술을 체계적으로 도입하는 한편 육상전원공급설비와 친환경 연료 벙커링 터미널 구축을 통해 탄소중립 항만으로의 전환을 추진한다.

이와 함께 항만 내 영세 사업자 안전관리 강화와 스마트 건설안전 시스템 정착으로 사람이 안전한 항만 환경을 조성할 계획이다.

아울러 북항재개발구역에 시민이 체감할 수 있는 공공 콘텐츠와 해양 비즈니스 거점을 조성하고, 크루즈 유치 확대를 통해 부산을 글로벌 해양관광 거점 으로 육성해 나갈 계획이다. 또 중소기업과 상생하는 산업 생태계 조성과 지역 사회공헌 활동을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 강화해 나갈 예정이다.

송상근 BPA 사장은 “오늘의 부산항만공사가 있기까지 응원해주신 국민들과 해운항만물류업계 관계자들께 깊이 감사드린다”며 “부산항이 세계 최고 수준의 고부가가치 종합항만으로서 역할을 다할 수 있도록 앞으로도 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.