- 친환경 산불지연제 개발 등 지난해 총 14건의 우수사례 발굴…우수공무원 표창, 적극행정 마일리지 확대

[헤럴드경제- 이권형기자] 산림청은 적극행정을 통해 현장 중심의 문제해결과 국민불편해소 성과를 꾸준히 축적하면서, 적극행정이 조직전반의 업무 문화로 정착될 수 있도록 제도운영에 박차를 가하고 있다.

16일 산림청에 따르면 지난해 총 14건의 우수사례를 상·하반기에 발굴해 연말에 적극행정 우수 공무원을 포상했으며, 국민생활과 안전에 파급효과가 큰 장기 미해결 문제를 개선해 국민이 체감할 수 있도록 현장적용을 이어가고 있다.

이같은 노력의 결과, 산림청은 인사혁신처·행정안전부·국무조정실이 공동주관하는 범부처 적극행정 우수사례 경진대회에서 지난해 2년 연속 우수상을 수상해, 적극행정 효과성과 완성도를 대외적으로 인정받고 있다.

또한, 산림청은 대외 파급력이 큰 성과 뿐 아니라, 현장 공무원들의 작은 성과와 숨은 노력도 놓치지 않고 보상하기 위해, 적극행정을 실행한 노력과 성과를 개인별 점수로 적립하는 ‘적극행정 마일리지’를 지난해 확대 운영했다.

그 결과 연말에 319명에게 적립 마일리지를 토대로 표창, 상품권, 힐링 프로그램 참여 등의 수요자 맞춤형 보상을 실시했고, 올해는 파격적 보상을 보다 확대해 산림현장 업무전반에 적극행정 문화를 확산시킬 방침이다.

김인호 산림청장은 “적극행정이 일회성 성과로 그치지 않도록 우수사례 발굴과 확산, 적극행정 공무원에 대한 파격적 보상, 공무원 보호 및 지원제도 강화로 혁신을 지속해 국민이 신뢰하는 산림행정 구현에 힘쓰겠다”고 말했다.