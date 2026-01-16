2024년 방사능 측정 장비 도입… 상시 검사 체계 구축 2024~2025년 유통 수산물 949건 검사 결과 ‘전부 미검출’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 2026년에도 구민이 안심하고 수산물을 소비할 수 있도록 수산물 방사능 안전관리를 지속적으로 강화한다.

구는 2024년 1월 방사능 측정 장비를 도입해 보건소 내 식품안전분석실을 상시 운영하고 있으며, 구민 소비량이 많은 고등어·조기 등 국내외 유통 수산물을 대상으로 방사능 검사를 정기적으로 실시하고 있다.

그 결과 2024년과 2025년 동안 총 949건의 수산물을 검사한 결과 방사능 성분은 단 한 건도 검출되지 않았다.

2026년에도 전통시장과 대형마트 등에서 유통 중인 수산물을 대상으로 방사능 검사를 지속 실시하고, 검사 결과는 당일 보건소 누리집을 통해 공개하고 있다.

또 세슘·요오드 등 방사능 성분이 미량이라도 확인될 경우 서울시 보건환경연구원에 정밀 검사를 의뢰하는 등 이중 확인 절차를 거쳐 관리할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “앞으로도 선제적인 검사와 투명한 정보 공개를 통해 구민이 안심할 수 있는 먹거리 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.