[헤럴드경제=김보영 기자] 프랑스 파리의 루브르 박물관이 비유럽국가 방문객의 입장료를 45% 인상하는 ‘이중가격제’ 를 시행하기로 하면서 차별 논란이 확산하고 있다.

13일(현지시간) AFP통신 보도에 따르면 루브르 박물관은 오는 14일부터 유럽연합(EU)과 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 이외 지역에서 온 성인 방문객들에게 기존보다 45% 인상된 32유로(약 5만 5000원)의 입장료를 받는다.

프랑스의 대표 관광지인 베르사유 궁전도 비유럽권 성인 방문객을 대상으로 차등 요금을 적용하기로 했다. 성수기(4월 1일~10월 30일)에는 35유로(약 5만9000원), 비수기에는 25유로(약 4만2000원)를 받는다. 이는 유럽권 방문객보다 각각 3유로씩 높은 금액이다. 루아르 고성 지대의 샹보르성, 파리의 생트샤펠 역시 비유럽인 입장료를 인상했다.

주요 관광지들이 국적에 따라 차등을 주며 줄줄이 입장료 인상에 나서자 프랑스 안팎에서는 차별적이라는 비판이 잇따르고 있다. 루브르박물관 노동조합은 “철학적·사회적·인도적 차원에서 충격적”이라며, 다른 여러 불만사항과 함께 이번 변경안에 반대하는 파업을 촉구했다.

노조는 이집트, 중동, 아프리카 유물 등 박물관의 50만여 점에 달하는 소장품이 인류보편적 가치를 지니고 있다며 이중 가격제는 원칙적으로 차별적이라고 지적했다. 또 실시 과정에서 직원들이 방문객의 신분증을 일일이 확인해야 하는 등 실무적인 문제가 발생할 것이라고 우려했다.

프랑스 지리학자 파트리크 퐁세도 르몽드 기고문에서 지난 1일 외국인 관광객의 국립공원 입장료를 100달러 인상한 도널드 트럼프 미국 행정부의 정책과 비교하며 루브르 박물관의 정책이 “노골적인 민족주의 회귀”라고 비판했다.

반면 프랑스 정부는 “프랑스 국민이 모든 것을 혼자서 부담할 의무는 없다”는 입장이다. 재정난을 겪고 있는 정부는 이중 가격제로 연간 총 2000만~3000만 유로의 추가 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 수익금 중 일부는 루브르박물관 대규모 보수 계획에 투입할 예정이다.