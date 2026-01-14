삼성서울·강북삼성병원 공동 연구팀 연구 결과 “남성은 소주, 여성은 맥주 마시면 통풍 더 위험”

[헤럴드경제=나은정 기자] 성별에 따라 통풍 위험을 높이는 술의 종류가 다를 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다. 남성의 경우 소주가, 여성은 맥주가 혈중 요산 수치 상승과 더 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났다.

삼성서울병원 건강의학본부 강미라 교수와 의학통계센터 김경아 교수·홍성준 박사, 강북삼성병원 류마티스내과 안중경 교수 공동 연구팀은 성별과 술의 종류에 따라 요산 수치에 미치는 영향이 달라진다는 사실을 확인했다고 14일 밝혔다.

통풍은 혈액 속 요산이 체외로 제대로 배출되지 못해 관절 등에 쌓여서 발생하는 염증성 질환으로, 과도한 음주는 요산 배출을 막아 통풍 위험을 높이는 대표적인 요인으로 꼽힌다.

이번 연구는 2011년 1월부터 2016년 6월까지 삼성서울병원에서 건강검진을 받은 성인 1만7011명을 대상으로 진행됐다. 그 결과 소주, 맥주, 와인 등 모든 주종에서 음주량이 증가할수록 혈중 요산 수치가 상승했다.

다만 요산 수치 증가와의 연관성은 성별에 따라 차이를 보였다. 남성은 소주가 요산 수치에 가장 큰 영향을 끼쳤고, 하루 소주 반 잔 수준의 비교적 적은 음주량에서도 위험이 증가했다. 반면 여성은 맥주 섭취가 요산 수치 상승을 더욱 부추긴 것으로 나타났다.

연구팀은 맥주와 소주가 와인에 비해 한 번 음주 시 소비량이 많아 요산 수치에 미치는 ‘양적 효과’가 크기 때문으로 분석했다.

여기에 주종별로 함께 섭취하는 음식의 차이도 요산 수치 상승에 영향을 미치는 요인으로 꼽혔다. 남성은 소주를 마시거나 여러 주종을 섞어 마실수록, 여성은 주로 맥주를 마실수록 단백질 함량이 높은 음식을 더 많이 섭취하는 경향이 뚜렷했다.

강미라 교수는 “이번 연구는 단순히 술의 양이 아니라, 한국 특유의 술과 음식의 조합 특성을 확인했다는 데 의미가 있다”며 “통풍이나 고요산혈증 환자 교육 시 성별과 음주 습관, 음식 선택까지 고려한 맞춤형 생활 지도가 가능해질 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 대한의학회지(Journal of Korean Medical Science) 최근호에 게재됐다.