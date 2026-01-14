“공군, 국토방위·방산 협력에 큰 역할…국민 안심하는 대비태세 당부”

[헤럴드경제=양대근 기자] 우원식 국회의장은 14일 공군 제8전투비행단을 방문해 부대현황을 살펴보고 장병들을 격려했다.

우 의장은 이 자리에서 “국방에 헌신하고 있는 제8전투비행단 여러분들을 만나보니 정말 든든하다”며 “우리 하늘을 지키는 자유 국방의 상징으로서 역할을 다하겠다는 모습이 느껴졌고, 언제나 대비 태세를 잘 갖추어 우리 국민들이 안심할 수 있도록 당부한다”고 말했다.

우 의장은 “최근 폴란드, 페루 등 여러 국가들과 방산 교류가 이루어지고 있다”면서 “FA-50 등 방산 교류 시 현장 교육·지원에 큰 역할을 맡는 등 공군이 국토방위뿐만 아니라 우리 방산 산업이 세계 무대로 나아가는 데 역할을 하고 있다”고 치하했다.

이어 공군 ‘블랙이글스’ 비행 훈련을 참관한 우 의장은 “하늘에서 빠른 속도로 펼쳐지는 비행이라 고도의 집중력과 체력이 요구되지만, 무엇보다 중요한 것은 안전”이라며 “안전을 잘 살피면서 우리 국민들에게 자랑스러운 블랙이글스의 멋진 모습을 계속 보여주길 바란다”고 격려했다.

이어진 오찬간담회에서 우 의장은 제8전투비행단 장병들과 함께 식사하며 애로사항을 경청했다. 우 의장은 “지난해 국회 예산심사 과정에서 최초로, 국방예산을 심사하는 국방위원회에 군 복지개선 소위원회를 운영했다”며 “대한민국 중북부 ‘최전방 영공’에서 우리 하늘을 지켜주고 있는 장병들의 군 생활을 든든히 뒷받침하기 위해 국회가 해야 할 일을 해 나가겠다”고 약속했다.

이날 방문에는 공군 공중전투사령관 채운기 소장, 제8전투비행단 단장 이긍규 준장과 장병들이 함께했다. 국회에서는 송수환 국방위원회 수석전문위원 등이 참석했다.