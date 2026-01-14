[헤럴드경제=장연주 기자] 가난한 집안에서 태어나 공장에서 일하던 여성 노동자가 약 23조에 달하는 자산을 일군 세계 최고 수준의 자수성가 기업가가 돼 화제가 되고 있다. 그의 성공 비결은 무엇일까.

12일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 후난성 샹샹의 한 농촌 마을에서 태어난 저우췬페이(56)가 그 주인공이다.

저우는 터치스크린 제조업체 ‘렌즈테크놀로지’의 창업자로, 순자산은 1100억 위안(약 23조2364억 원)에 달하는 것으로 추산된다.

그는 최근 후룬연구원이 발표한 ‘2025년 중국 여성 기업가 순위’ 2위를 차지했다.

저우는 2015년 렌즈테크놀로지가 선전증권거래소에 상장하면서 중국 최고 부호 여성으로 처음 주목받았다. 당시 그의 자산은 약 500억 위안(10조 5620억 원)이었다.

하지만 그의 인생은 역경의 연속이었다.

그는 5살 때 어머니를 잃었고, 아버지는 산업재해로 시력을 부분적으로 잃고 손가락 하나를 절단했다.

어린시절 저우는 가족 생계를 돕기 위해 채소를 심고 돼지를 키웠으며, 폐플라스틱을 주워 팔기도 했다. 집안 형편이 어려워 중학교에 입학한 지 2년 만에 중퇴했다.

이에 저우는 15세 때 일자리를 찾아 광둥성 선전으로 향했다. 그는 건설 현장 경비원으로 처음 일을 시작했고, 이후 유리 공장에서 조립 라인 노동자로 일했다.

그는 일과 후 남는 시간은 모두 회계와 컴퓨터를 독학하는데 썼다. 그 결과 저우는 곧 작업반 관리자가 됐고, 나아가 공장 전체를 책임지는 관리자로 빠르게 승진했다.

1993년 저우는 친척 6명과 함께 침실 3개짜리 아파트를 임대해 창업했다. 처음에는 실크스크린 인쇄업을 하다 시계용 유리 제조로 방향을 전환했다. 2003년에는 동업자와 함께 렌즈테크놀로지를 설립해 휴대전화용 유리 화면 생산에 집중했다.

하지만 동업자가 회사를 떠나면서 기업은 파산 직전까지 몰렸다.

전환점은 이듬해에 찾아왔다. 글로벌 휴대전화 기업 모토로라가 “1m 높이에서 떨어뜨려도 깨지지 않는 유지를 제작할 수 있느냐”고 문의한 것.

이는 당시 전세계 어느 유리 제조사도 구현하지 못한 기술이었다. 저우는 수개월간 연구에 매달린 끝에 기술적 돌파구를 마련해 계약을 따냈다.

운명을 바꾼 결정적 계기는 2007년 애플에 부품을 공급하기 시작하면서다. 이후 렌즈테크놀로지는 ‘애플 공급망의 왕’이라는 별명을 얻었다.

2015년 회사 상장은 저우의 자산을 크게 불렸지만, 동시에 논란도 불러왔다.

저우가 한때 유부남의 내연녀였고, 그 남성의 자금으로 창업했다는 소문이 돌았기 때문이다.

이와 관련 저우는 현지 매체와의 인터뷰에서 “그런 루머를 바로잡기 위해 많은 노력을 기울여야 했다”며 “성공했을 때 너무 흥분하지 말고, 힘든 시기에 우울해하지 않는 것이 중요하다고 생각한다”고 말했다.

이어 “2001년 세상을 떠난 아버지가 남긴 옛 소련 작가의 소설책 한권을 지금도 간직하고 있다”며 “아버지는 고난을 두려워하지 말고, 그 소설 속 주인공처럼 강해지라고 말씀하셨다”고 떠올렸다.

저우는 “가난한 시골 소녀에서 조립 라인 노동자로, 성공적으로 회사를 운영하고 상장까지 이룬 것은 행운이 아니라 패배를 인정하지 않았기 때문”이라며 “지금도 나는 나 자신이 아니라, 사회의 밑바닥에서 고군분투하는 평범한 사람들을 위해 싸우고 있다”고 강조했다.