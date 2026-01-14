[헤럴드경제=윤호 기자]정동영 통일부 장관은 한국발 무인기 침투를 사과하라는 북한 김여정 노동당 부부장의 요구에 대해 “조사단의 결과가 나오는 대로 상응한 조치를 취하게 될 것”이라고 밝혔다.

정 장관은 14일 통일부 남북회담본부에서 진행된 통일부 산하기관 업무보고 모두발언에서 “군과 경찰의 합동조사단이 신속하게 움직이고 있다”면서 이같이 말했다.

김 부부장은 전날 밤 담화에서 “서울 당국은 공화국의 주권침해 도발에 대해 인정하고 사과하며 재발방지 조치를 강구해야 할 것”이라고 밝힌 바 있다.

정 장관은 또 윤석열 정부 당시인 2024년 10월 평양에 무인기를 보낸 일에 대해서도 재판 결과에 따라 조치를 취하겠다고 말했다.

그는 2020년 서해상에서 실종된 공무원이 북한에서 총격 살해당한 이후 김정은 북한 국무위원장이 통일전선부 명의의 통지문을 보내 “대통령과 남녘 동포들에게 커다란 실망감을 더해준 것에 대해 대단히 미안하게 생각한다”며 사과했던 일을 거론하면서 “그에 맞춰서 우리 정부도 상응한 조치를 취하게 될 것”이라고 했다. 재판 결과에 따라 이재명 정부에서 직접 사과 의사를 표명할 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

정 장관은 “남북간 일체 연락 소통채널이 끊어져 있으니 공중에다 대고 담화 발표 등을 통해 서로 뜻을 전달하고 있다. 지극히 부자연스럽고 비정상적”이라며 남북 간 연락채널 복구를 희망한다고도 했다.

또 정 장관은 다음 달 개성공단 폐쇄 10년을 맞는 데 대해서도 관련 기업인들에게 사과했다. 그는 “피눈물을 흘린 개성공단 투자 기업인 여러분께 과거 정부를 대신해 깊은 위로와 사과를 드린다”며 “금강산 관광, 남북경협사업을 위해 북한 내륙에 투자한 기업인도 국가와 정부를 믿고 투자했는데 갑자기 사업을 중단한 데 대해 정부를 대표해 유감을 표한다”고 말했다.