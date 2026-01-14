디자인 어워드 휩쓴 ‘트리플체어’ 등 혁신 제품 체험 및 구매 상담 가능

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 설루션 기업 코웨이가 서울 강동구 현대백화점 천호점 10층에 브랜드 체험 및 판매 매장 ‘코웨이갤러리’를 신규 오픈했다고 14일 밝혔다.

코웨이갤러리 현대 천호점은 강동점에 이어 서울 강동 지역에 선보이는 두 번째 오프라인 매장이다. 프리미엄 유통 채널 확장을 통해 고객 접근성을 높이고, 코웨이 혁신 제품의 차별화된 디자인과 기술력을 고객이 직접 눈으로 확인하고 경험할 수 있도록 구성됐다.

신규 매장에서는 코웨이의 슬립 및 힐링케어 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’의 침대·안마의자·의료기기 제품군 외에도 정수기·공기청정기 등 다양한 제품을 비교하고 체험할 수 있다.

특히 국내외 디자인 어워드를 석권하며 우수성을 인정받은 ‘비렉스 트리플체어’도 전시돼 있다. 업무·휴식·안마의 3가지 기능을 하나에 담은 다기능 체어로, 심미성과 실용성을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 부드러운 곡선의 세련된 디자인과 잉크 블랙, 토프 베이지 등 5가지 고급스러운 컬러는 다양한 실내 인테리어와 자연스럽게 조화를 이룬다.

코웨이갤러리 현대 천호점은 사전 예약 없이 누구나 자유롭게 방문 가능하며, 원활한 체험 및 전문적인 상담이 필요한 경우 공식 홈페이지 ‘코웨이닷컴’을 통해 간편하게 예약이 가능하다.

코웨이 관계자는 “천호점은 서울 동남권의 광역 수요를 아우르는 주요 거점”이라며 “코웨이의 차별화된 제품 기술력과 디자인을 소개하기 위한 공간을 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.