日, 김혜경 여사에 ‘나라 전통 화장붓’ 李대통령, 홍삼·청국장 등 ‘건강 선물’ 日, 극진한 환대·‘골든’ 드럼 합주 눈길

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 한일 정상회담을 계기로 손목시계를 주고받았다. 이 대통령은 다카이치 총리 배우자에게 ‘삼성 갤럭시 워치 울트라’를, 다카이치 총리는 이 대통령에게 일본 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 손목시계를 선물했다.

청와대는 14일 양 정상이 교환한 선물을 공개했다. 이 대통령은 다카이치 총리에게 드럼 세트와 홍삼, 청국장 분말, 청국장 환을 건넸다. 총리 배우자를 위해 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤접시 세트, 삼성갤럭시 워치 울트라를 선물했다.

청와대는 드럼 세트를 두고 “다카이치 총리는 고등학교 시절부터 드러머로 활동했으며, 의원 첫 당선 당시에도 스틱을 가지고 다닐 정도로 드럼이 취미인 점을 고려해 선정했다”고 소개했다. 홍삼과 청국장 등은 격무를 수행하는 총리의 건강을 고려했다고 한다.

총리 배우자 선물에 대해선 “총리 배우자께서 전화로 ‘평생 맛있는 것을 해드리겠다’고 청혼하신 일화에서 착안해 준비했다”고 설명했다. 갤럭시 워치는 한국의 대표적인 제품이라는 점과 배우자의 컨디션 관리를 위해 마련했다고 한다.

다카이치 총리가 준비한 선물도 이 대통령의 취향과 관심사를 반영했다는 평가다. 청와대는 “CASIO 시계는 태양광 충전, 방위 측정 기능 등을 갖춰 이 대통령의 취미인 등산에 유용하다”고 말했다.

붓과 파우치는 이 대통령 부인 김혜경 여사를 위한 선물로 ‘나라’ 붓의 역사와 전통을 계승한 붓 전문 제조사 ‘아카시야’ 제품이다. 김 여사는 지난해 10월 경주를 방문한 다카이치 총리에게 한국 화장품을 선물한 바 있는데 이에 대한 답례로 풀이된다.

일본 측은 이 대통령 숙소에 ‘환영 키트’도 준비했다. 다카이치 총리 명의 모나카와 나라현 대표 화과자 모음으로 구성됐다.

한편 일본 측은 이 대통령 방문을 맞아 극진한 환대를 이어가고 있다. 다카이치 총리가 격식을 깨고 이 대통령 숙소로 직접 마중 나와 인사하는가 하면, 양 정상 간 환담에선 깜짝 이벤트로 드럼 합주를 준비해 이 대통령을 놀라게 했다. 양 정상은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’과 BTS의 ‘다이너마이트’를 연주하며 친목을 다졌다.