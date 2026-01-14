[헤럴드경제=김보영 기자] 군 복무 중인 남자친구를 만나기 위해 부대를 방문했던 20대 여성이 침습성 수막구균 감염증에 감염돼 사망한 사례가 소개되며 해당 질환의 위험성이 주목받고 있다. 초기 증상이 감기와 유사해 감염 사실을 인지하기 어렵지만 심한 경우 하루 만에 사망할 수 있어 예방의 중요성이 강조된다.

이진수 인하대병원 감염내과 교수는 13일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 사노피 수막구균 백신 ‘멘쿼드피’ 출시 기념 기자간담회에서 “22세 여성이 군대에 간 남자친구의 면회를 다녀왔다가 침습성 수막구균 감염증에 걸렸다”며 “열이 나고 몸이 떨려 응급실을 찾아 치료받았지만 3일 만에 안타깝게 목숨을 잃었다”고 밝혔다.

수막구균 감염증은 수막구균이라는 세균에 의한 감염병으로, 기침이나 침 등 호흡기 분비물을 통해 전파된다. 대부분 무증상으로 지나가지만 일부에서는 혈액이나 뇌수막으로 세균이 침투해 패혈증이나 뇌막염으로 급격히 진행될 수 있다. 이 교수는 “초기 증상이 발열, 식욕감소와 같이 일반적이라 조기 진단이 까다롭다”며 “진행 속도가 빨라서 심한 경우 하루 만에 쇼크로 사망할 수도 있다”고 설명했다.

국내 인구의 약 5~10%는 무증상 보균자로 추정되며, 이 가운데 1% 미만에서 침습성 감염으로 이어진다. 정확한 발병 기전은 밝혀지지 않았으나 균의 독성이나 면역 저하가 주요 위험 요인으로 지목된다. 국내에서는 2급 법정 감염병으로 분류돼 확진 시 격리 조치와 함께 24시간 이내 신고가 의무화돼 있다.

이 교수는 “선진국에서도 사망률이 약 10%에 이를 정도로 치명적인 질환”이라며 “생존하더라도 사지 괴사, 난청, 신경계 손상 등 중증 후유증이 남는 경우가 적지 않다”고 설명했다. 이어 “발병 이후 치료보다 사전 예방이 훨씬 중요하다”고 강조했다.

국내 수막구균 감염증 환자는 연간 10명 안팎으로, 주로 16~44세 청·장년층에서 발생한다. 가족 간 밀접 접촉이나 군부대, 기숙사 등 집단생활 환경에서는 감염 위험이 높아진다. 대한감염학회는 무비증 환자, 보체 결핍 환자, 수막구균 취급 실험실 종사자, 유행 지역 체류자, 군인, 기숙사 거주 학생 등을 대상으로 백신 접종을 권고하고 있다.

사노피가 개발한 멘쿼드피는 A·C·Y·W 4가지 혈청군을 예방하는 4가 단백접합백신으로, 이달 국내 출시됐다. 지난해 식품의약품안전처로부터 2~55세 사용 허가를 받았으며, 이후 생후 6주 이상 영아까지 적응증이 확대됐다. 글로벌 임상 연구에서 영아부터 성인까지 일관된 면역원성과 안전성이 확인됐고, 다른 소아 백신과의 병용 접종에서도 안정적인 면역 반응을 보였다.

이 교수는 “국내에서도 기숙사 거주 학생 등 밀집 생활자를 대상으로 수막구균 백신 접종이 권고되고 있고, 최근 아프리카 등 수막구균 감염 위험이 높은 지역으로 여행이나 업무 목적의 방문이 증가하고 있는 만큼 멘쿼드피의 국내 출시는 예방의료 측면에서도 중요한 진전”이라고 평가했다.