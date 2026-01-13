[헤럴드경제=박연수 기자] SK하이닉스가 글로벌 반도체 시장 매출 3위에 올라섰다.

13일 시장조사업체 가트너에 따르면 지난해 SK하이닉스 매출은 606억4000만달러(89조4197억원)로 전년 대비 37.2% 증가했다. 매출 증대 요소로는 AI(인공지능) 확산세에 HBM 수요 증가가 유효한 것으로 나타났다. 범용 D램 판매 확대 영향도 컸다.

이에 지난 2024년 4위였던 SK하이닉스의 전 세계 반도체 시장 매출 순위는 3위(점유율 7.6%)로 한단계 상승했다. 미국 반도체 회사 인텔은 4위로 밀렸다.

엔비디아도 가파른 성장세를 기록했다. 지난해 매출은 1257억300만달러로 전년 대비 63.9% 성장했다. 연 매출 1000억달러 돌파는 반도체 업계 최초다.

삼성전자는 725억4400만달러를 기록하며 2위(점유율 9.1%)에 올랐다.

한편 지난해 전 세계 반도체 매출은 7934억달러로 전년 대비 21% 증가했다. 가트너는 “지난해 HBM은 D램 시장의 23%를 차지하며 매출 300억달러를 돌파했고, AI 프로세서 매출은 2000억달러를 넘어섰다”며 “AI 반도체는 2029년까지 전체 반도체 매출의 50% 이상을 차지할 것”이라고 전망했다.