[헤럴드경제=박연수 기자] 애경산업이 보존제 성분인 트리클로산이 혼입된 것으로 확인된 중국산 치약 6종에 대해 자발적 회수에 나선 가운데, 시중 유통 물량은 약 2500만개로 확인됐다.

13일 애경산업 자체 조사한 결과에 따르면 2023년 4월 이후 제조된 제품부터 구강용품에서 사용이 금지된 트리클로산 성분이 들어간 것으로 확인됐다.

해당 제품의 전체 물량은 약 3100만개다. 이 중 애경산업 물류센터에 보관된 600만개를 제외한 2500만개가 시중에 유통된 것으로 파악됐다. 시중 유통 물량의 82%가량은 4g 용량의 일회용과 20g·50g 등 소용량 제품이다.

애경산업은 “2023년 4월 이후 제조된 모든 제품에서 해당 성분의 검출이 확인된 것은 아니지만 그 시점 이후부터 일부 제품에서 혼입된 사실이 확인됐다”며 “재고 물량의 출고를 정지하고 유통 물량 전체에 대한 자발적 회수를 결정했다”고 설명했다.

자발적 회수 대상 제품은 ‘2080 베이직치약’, ‘2080 데일리케어치약’, ‘2080 스마트케어플러스치약’, ‘2080 클래식케어치약’, ‘2080 트리플이펙트알파후레쉬치약’, ‘2080 트리플이펙트알파스트롱치약’ 등 6종이다. 중국 도미(Domy)가 제조하고 애경산업이 수입·판매하는 제품들이다.

애경산업은 “리클로산이 법적 점검 항목에 포함돼 있지 않아 매 로트(lot)별 시험에서 확인하지 못했다”며 “이번 일을 계기로 생산 전 과정을 철저히 점검하고 동일한 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 전했다.