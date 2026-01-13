[헤럴드경제=이명수 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 14일로 예상되는 연방대법원 판결에서 상호관세가 무효라고 판결될 경우 나라가 엉망이 될 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 사회관계망서비스 트루스소셜에서 “행정부가 관세 소송에서 지면 수조 달러를 환급해야 하고, 나라가 완전 엉망이 될 것이다”고 주장했다.

특히 외국 기업들이 관세를 피하기 위해 미국의 공장과 장비에 투자하고 있는데, 행정부가 소송에서 진 뒤에도 이런 투자를 유지하려면 수조 달러를 돌려줘야 할 것이라고 말했다.

로이터 통신은 미국 정부 패소 판결이 내려질 경우 환급액 규모가 1500억 달러, 한국 돈으로 220조원 안팎일 것으로 추산했는데, 트럼프 대통령은 추산액의 10배라고 말한 것이다.

트럼프 대통령은 또 “돌려줘야 할 관세 금액이 너무 커서 그 액수와 누구에게 언제 어디로 환급해야 할지 파악하는 데만 수년이 걸릴 것이라”고 강조했다.

그러면서 “만약 대법원이 미국의 안보에 반하는 판결을 한다면 우리는 망할 것이다”고 거듭 밝혔다.