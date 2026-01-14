- 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원, 경산상방공원 등 4개 공원 생활권

- 총 2,105세대 중 1단지 1,004세대 1월 분양예정

최근 주거 시장에서 주택의 본질적인 보금자리 기능과 함께 삶의 질을 높여주는 쾌적한 환경의 중요성이 커지고 있다. 편안함을 찾는 주거 문화 확산으로 아파트 인근의 풍부한 녹지·수변 공간과 문화·스포츠 시설에 대한 수요가 증가하는 추세다.

단순한 공원 인접성을 넘어 여러 공원이 모두 생활권으로 들어오는 멀티 공세권과 아파트 단지가 공원 안에 들어선 입지에 대해 수요자들의 이목이 쏠리고 있다. 특히, 지역을 대표할 만한 규모를 갖춘 대단지는 향후 높은 자산 가치 형성이 기대된다는 평가다.

호반건설이 경북 경산시 첫 민간공원 조성 특례 사업으로 공급 예정인 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 1월 분양을 예고하면서 수요자들의 높은 관심을 받고 있다. ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 64만여㎡ 문화예술공원으로 거듭날 경산 상방공원 내 위치한 공원 일체형 대단지다. 전체 1·2단지 총 2,105세대(전용 74~99㎡) 가운데 이번 1단지에서 분양하는 가구는 1,004세대 규모다.

경산시 상방동 일원에 조성되는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 4개의 공원이 이어지는 초대형 공원특구로, 이른바 ‘쿼드러플(Quadruple) 공세권’ 입지로 눈길을 끌고 있다. ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 들어서는 경산 상방공원이 완성되면 기존 조성되어 있던 남매지·남매근린공원, 경산자연마당, 경산생활체육공원과 연계된 ‘초대형 공원벨트’가 탄생한다. 4개의 공원이 연계된 도심 속 휴식처로서의 가치가 높아질 것으로 기대된다.

또한 경산 상방공원에는 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대를 비롯해 다양한 테마의 정원과 산책로 등이 들어설 계획이다. 전문 공연장인 문화예술회관은 지하 1층~지상 2층, 연면적 약 9,000여㎡ 규모로 대공연장·소공연장·야외공연석·예술단체 연습실·전시실이 꾸며진다. ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 경산 상방공원 내 다양한 문화·예술·힐링 시설을 집 앞마당 오가듯이 편리하게 이용할 수 있다.

차별화된 교통 및 생활 인프라도 강점으로 꼽힌다. 달구벌대로와 이어지는 대학로를 비롯해 경안로, 남매로, 원효로, 삼성현로, KTX경산역 등 사통팔달 교통망을 통해 어디로든 쉽게 이동할 수 있다. 홈플러스, NC백화점, 스타필드마켓, 경산공설시장, CGV, 경산중앙병원 등 생활·문화시설도 풍부하다. 경산초, 동부초, 경산중, 장산중, 사동중, 경산고, 경산여고, 사동고, 문명고 등 초중고 학교가 인근에 위치하고 있으며 경산시청, 보건소, 경찰서, 119안전센터, 행정복지센터 등 각종 관공서가 인접해 민원과 행정업무도 편리하게 볼 수 있다.

아울러 새 아파트 선호도가 날이 갈수록 커지고 있는 가운데 경산시에 2년 만에 신규 공급되는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’에 대한 기대감이 더욱 높아질 것으로 전망된다.

한편 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택은 대구 수성구 사월동에 1월말 오픈 예정이다.