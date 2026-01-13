도봉동 일대 4.2km 내년까지 단계적으로 정비... 이외 방학동 일대 포함 구 전역 10.6km 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 대대적인 노후 하수관로 정비에 나선다.

사용 연한이 지난 노후 하수관로는 균열, 파손, 누수 등이 발생하기 쉬워 지반침하와 침수피해를 일으킨다. 이에 정기적인 점검과 예방적 보수가 필수적이다.

구는 올해 도봉동 일대를 포함해 총 14.8km에 이르는 노후 하수관로를 정비한다. 구 관계자는 “앞선 하수관로 조사영상과 정밀 점검 결과를 바탕으로 사고 발생 가능성이 높은 구간을 우선 정비해 나갈 것”이라고 밝혔다.

먼저 도봉동 일대의 경우 올해 1.8km를 정비한다. 이후 내년까지 2.4km를 단계적으로 손본다. 주요 정비 사항은 노후‧파손 하수관로 보수, 역경사‧역단차 정비 등이다. 이를 위해 시비 75억 원을 투입한다.

오는 3월부터는 방학1, 2동 일대를 포함한 도봉구 전 지역에 대한 정비에 착수한다. 대상 구간의 총길이는 10.6km다.

공사는 파손이나 기능 저하가 확인된 하수관로를 교체하거나 보수하는 방식으로 진행한다. 올해 10월이 준공 목표며, 구‧시비 약 148억 원을 투입한다.

오언석 도봉구청장은 “이번 정비로 노후 하수관로로 인한 지반침하 위함을 사전에 차단하고 도로 파손과 침수 등 2차 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대한다”며 “철저한 현장 관리와 안전대책으로 공사로 인한 주민 불편을 최소화하겠다”고 전했다.