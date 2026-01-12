80여팀∙260여명 참가…AI활용 게임 제작 장려 AI 음성 합성 기술-게임 콘텐츠 결합 공모전 4개팀 수상…상금 규모 500만원·인턴 가산점

[헤럴드경제=차민주 기자] NC AI는 ‘바르코 보이스(VARCO Voice)’를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상작을 발표했다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 NC AI의 음성 합성 기술인 바르코 보이스를 활용한 콘텐츠 제작을 장려하고, 차세대 게임 개발 패러다임을 제시하겠단 취지로 마련됐다. 총 80여개 팀, 260여명의 지원자가 공모전에 참여해 다양한 게임 프로젝트를 출품했다.

바르코 보이스는 텍스트나 음성 데이터를 기반으로 캐릭터의 성격과 상황에 맞는 음성을 생성해 주는 인공지능(AI) 음성 합성 서비스다. 음성을 출력하는 수준을 넘어, 말투와 감정 표현을 반영해 캐릭터의 개성을 높이는 것이 특징이다. NC AI에 따르면 참가자들은 바르코 보이스의 기능을 활용해 게임 세계관에 최적화된 캐릭터 음성을 구현했다.

공모전 심사는 5분 이상의 게임 시연 영상, 결과물 설명 문서, 음성 합성 활용 증빙자료·생성 음원을 바탕으로 진행됐다. 심사 기준은 바르코 ▷보이스 활용도 ▷게임의 독창성 ▷콘텐츠 완성도를 따랐다. 이로써 총 4개의 팀이 수상의 영예를 안았다.

대상은 팀 ‘개발바닥’의 ‘ISR Operator’가 수상했다. 해당 작품은 바르코 보이스를 활용해 전장 상황을 음성으로 전달하고, 플레이어가 음성 명령을 통해 감시 자산과 아군을 지휘하는 정보감시자산 운용 시뮬레이션 게임이다. 정보 해석과 음성 지휘만으로 전장의 흐름을 바꾸는 플레이 경험을 구현했다는 점에서 높은 평가를 받았다고 NC AI는 설명했다.

이어 최우수상을 수상한 팀 ‘비스카’의 ‘역시 내 여자친구를 등에 업고 빌딩을 건너는 것은 무언가 잘못되었다’는 AI 음성을 게임 시스템의 핵심 기믹과 연결해 혁신적인 플레이 경험을 제공했다는 호평을 받았다.

우수상에는 팀 ‘고오급진팀’의 ‘MEOWMENT’와 팀 ‘행운의 토끼발’의 ‘Last Requiem’이 선정됐다. MEOWMENT는 AI 기술을 활용해 서사의 깊이를 더했고, Last Requiem은 창의적인 게임 디자인과 음성 적용이 돋보인다는 평가를 받았다.

전체 상금 규모는 500만원이다. 대상(1팀) 300만원, 최우수상(1팀) 100만원, 우수상(2팀) 각 50만원이 수여됐다. 참가자 전원에게는 공모전 참가 내역서가 발급된다. 또 학생 참가자들에게는 향후 NC AI 인턴십 지원 시 가산점을 부여하는 등 채용 연계 혜택도 제공한다.

NC AI는 이번 공모전을 계기로 글로벌 상용화를 위한 검토를 진행하고 있다. 우수상 수상작 MEOWMENT는 스팀(Steam) 등 글로벌 플랫폼에 바르코 보이스를 적용한 업데이트가 예정돼 있다. 가작 수상작인 ‘노벨리안: 마법도서관’은 모바일 앱스토어에 정식 출시할 계획이다.

아울러 NC AI는 바르코 보이스를 게임 산업을 넘어 애니메이션, 오디오북, 가상 인간 등 감정 표현이 요구되는 산업으로 확장하겠단 방침이다. 특히 번역 AI 서비스인 바르코 트랜스레이션과 연계한 통합 설루션으로 경쟁력을 강화할 예정이다.

NC AI 임수진 최고사업책임자(CBO)는 “이번 공모전은 바르코 보이스로 게임과 콘텐츠 제작의 효율성을 극대화한 사례들을 다양하게 만나볼 수 있어 뜻깊었다”며, “앞으로도 NC AI는 다양한 산업 전반에서 기술적 제약을 넘어 상상력을 구현할 수 있는 차세대 제작 환경을 선도할 것”이라고 밝혔다.