전 세계 추기경 245명 초청…8일까지 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 교황청은 전 세계 추기경들이 참석하는 추기경 회의를 7일(현지시간) 개최한다고 밝혔다. 추기경은 가톨릭 교계에서 교황 다음으로 서열이 높은 성직자다.

AFP 통신 등에 따르면 이번 행사는 레오 14세 교황이 작년 즉위한 뒤 처음 주재하는 임시 회의로 의미가 깊다. 8일까지 진행된다.

교황청은 이날 성명에서 “보편 교회의 운영이라는 중대한 책임을 수행하는데 지지와 조언을 제공할 것”이라고 밝혔다. 이번 회의에는 전 세계 추기경 245명이 초청됐다.

통상 정기 추기경 회의는 새 추기경을 임명할 때 열리며 교회의 중요한 사안을 논의할 때 임시회의가 소집된다.

아직 이번 회의의 공식 의제는 공개되지 않았다. 다만 희년을 마무리한 뒤 교황이 주재하는 첫 회의라는 점에서 지금까지 뚜렷하게 드러나지 않았던 교황의 관심사가 논의될 수 있다는 분석이 나온다.

레오 14세 교황이 앞으로 추기경 회의를 주로 활용해 교회를 운영할 것인지도 관심 대상이다. 전임 프란치스코 교황은 추기경 회의보다는 8∼9명의 소수 추기경 자문단에 의지해 교회를 운영한 바 있다.