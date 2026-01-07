2조52억 규모 자기주식 취득 PSU과 OPI·LTI 등 기준 보상

[헤럴드경제=박연수 기자] 삼성전자가 임직원 성과 보상을 위해 1800만주의 자기주식을 취득한다고 공시했다. 금액으로는 2조52억원이다. 취득일은 오는 8일부터 4월 7일까지다.

7일 삼성전자 공시에 따르면 “지난해 10월 도입한 PSU(성과연동 주식보상)과 OPI·LTI(성과인센티브) 지급 등 주식 기준 보상에 사용할 목적으로 자기주식을 취득하는 것”이라고 설명했다.

PSU는 기존 성과급 제도인 OPI(초과이익성과급)와는 별도로 도입된 추가 보상 제도다. 향후 3년간 주가 상승폭에 연동해 임직원에게 자사주를 지급하는 방식이다. 주가가 오를수록 보상 규모도 확대된다.

주가 상승 폭에 따른 지급 배수는 작년 10월 15일 기준주가와 2028년 10월 13일 기준주가를 비교해 상승률이 ▷20% 미만 시 0배 ▷20∼40% 미만 시 0.5배 ▷40∼60% 미만 시 1배 ▷60∼80% 미만 시 1.3배 ▷80∼100% 미만 시 1.7배 ▷100% 이상 시 2배다.

LTI(장기성과인센티브)는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로, 3년간 경영실적에 따른 보상을 향후 3년 동안 매년 나눠 지급하는 제도다. 성과에 따라 평균 연봉의 0∼300%가 책정된다.

OPI는 소속 사업부의 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 경우 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급하는 제도다. 삼성전자는 지난해 1월부터 책임경영 강화 차원에서 임원에 대한 OPI의 일부를 자사주로 지급하기로 결정했다.

주식보상제도에 따라 상무는 성과급의 50% 이상, 부사장은 70% 이상, 사장은 80% 이상의 자사주를 선택하게 된다. 이달부터 지급될 예정이다.