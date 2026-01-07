[헤럴드경제=이원율 기자]우리은행이 올해 희망퇴직 조건을 공개했다.

7일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 13일까지 희망퇴직 신청을 받을 계획이다.

이번 신청 대상은 1970~1971년 출생한 전 직원이다. 아울러 1972년 이후 출생 직원은 직급별 출생 연도 차등을 두고 신청을 받는다. 소속장(지점장, 부장)급은 전 직원, 관리자(부지점장, 부부장)급은 1977년 말 이전 출생 직원, 책임자(차장, 과장)와 행원(대리, 계장)급은 1980년 말 이전 출생 직원 등이 각각 대상이 된다.

이 중 1971년과 1972년 이후 출생 직원에게는 31개월치 기본급을 특별퇴직금으로 지급한다.

1970년 1~6월 출생 직원은 21개월치, 7~12월 출생 직원에게는 23개월치 기본급과 각각 특별퇴직금을 지급한다.

앞서 신한은행과 하나은행도 올해 희망퇴직 신청을 받은 바 있다.

하나은행의 특별퇴직 대상은 오는 31일 기준 만 15년 이상 근무하고, 만 40세 이상인 일반직원이었다. 특별퇴직자로 선정되면 특별퇴직금으로 연령에 따라 최대 24~31개월치 평균 임금을 받는다.

지난달 12일에 공고한 신한은행의 희망퇴직 대상 조건은 부지점장 이상 직원 중 근속 15년 이상이고 1967년 이후 출생, 4급 이하 직원 중 근속 15년 이상이고 1985년 이전 출생, RS(리테일서비스) 직원 중 근속 10년 이상이었다.