“고객가치를 최우선으로 실현하는 윤리적이고 전문적인 금융 파트너”

리치디바인파트너즈가 지난 1월 6일, 서울 삼성동 섬유센터에서 ‘2026 리치디바인파트너즈 전략미팅’을 개최하며 새로운 도약을 공식화했다. 이번 전략미팅에는 전국 각지에서 활동 중인 회계사·세무사 등 전문직 FP 약 400여 명이 참석해, 조직의 성장 전략과 교육·영업 방향성을 공유했다.

이번 행사는 단순한 연례 행사나 비전 발표를 넘어, 전문직 조직이 어떻게 지속 가능한 고성과 구조를 만들 것인가에 대한 구체적인 해법을 제시하는 자리로 평가받았다. 특히 리치디바인파트너즈는 2026년을 기점으로 ‘개인의 역량에 의존하는 영업’에서 벗어나, 표준화된 세일즈·컨설팅 구조를 조직 전체에 탑재하겠다는 전략을 명확히 했다.

이날 전략미팅에서 가장 주목을 받은 부분은 리치디바인파트너즈의 2026년 교육 방향성이다.

SPAC을 기반으로 ▲전문직 VIP 마켓에 특화된 세일즈 프로세스 ▲고객 발굴을 위한 마케팅 구조 ▲VIP 고객 관리 시스템 ▲컨설팅 컨셉 설계와 고급 클로징 역량을 교육과 실무 전반에 일괄 적용할 계획이다. 이는 ‘잘하는 몇 명의 성공’을 넘어, 누구나 일정 수준 이상의 성과를 재현할 수 있는 구조를 만드는 데 목적이 있다.

행사 중반에는 실제 고액 계약 및 성과를 창출한 FP들의 계약 사례 발표가 이어졌다. 허영 회계사, 안호전 세무사, 최현석 회계사, 이상화 세무사, 김희연 회계사 등이 무대에 올라 실전 경험과 노하우를 공유하며, 현장에서 바로 적용 가능한 인사이트를 전달했다. 또한 리치디바인 인프라, 리치포탈 및 컨설팅 시스템, 조사대응센터, 밸류업센터, 교육 체계 등 조직 차원의 지원 인프라도 공개됐다. 이는 전문직이 본업에 집중하면서도 안정적으로 성과를 확장할 수 있도록 설계된 구조다.

리치디바인파트너즈는 이번 전략미팅을 통해, 조직 내에 업계 최상위 수준의 전문직 인재들이 포진해 있다는 점도 강조했다. 각 사업단에서 활동 중인 FP들은 단순한 영업인이 아닌, 실제 현장에서 검증된 국가대표급 전문직으로 평가받고 있다.

그리고 2025년 한 해 동안 탁월한 성과를 거둔 FP들을 대상으로 한 연간 시상식도 진행됐다. ‘2025 TOP 3’에는 ▲챔피언 최문정 세무사 ▲ 서성우 세무사 ▲ 안재환 세무사가 선정됐으며, 이 외에도 각 사업단별 특별 시상이 이어지며 조직 전체의 성과를 조명했다.

리치디바인파트너즈 관계자는 “전문직 시장은 더 이상 개인 플레이로 성장하기 어려운 단계에 접어들었다”며 “리치디바인은 국가대표급 전문직들이 모여, 성과를 시스템으로 만드는 플랫폼으로 진화하고 있다”고 밝혔다. 이어 “2026년은 SPAC을 중심으로 전문직 VIP 마켓에서 확실한 경쟁 우위를 구축하는 한 해가 될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 전략미팅 이후에는 워커힐 호텔에서 2부 만찬 행사가 이어지며 FP 간 네트워킹과 교류의 시간을 가졌다. 리치디바인파트너즈는 이번 전략미팅을 기점으로 교육·영업·컨설팅 전 영역에서 구조적 성장을 가속화할 계획이다.