- 희소가치 높은 ‘중대형 평형 프리미엄 열풍’

- 시흥거모 대방 엘리움 더 루체, 입주까지 계약금 5% 시행...

- 거실통창 유리난간, 대형 아트월, 벤치형 신발장, 시스템가구 등 고급 마감재 무상제공(한시적)

- 높은 수요와 적은 공급으로 희소가치 있는 중대형 평면, 시흥거모지구까지 인기몰이

우수한 입지에 들어서는 대형 아파트는 ‘부르는 게 값’일 정도로 희소가치가 높고, 장기간 안정적 시세를 유지할 것으로 기대돼 신규 분양 단지에도 관심이 쏠리고 있다.

부동산R114 자료에 따르면 작년 11월 기준 전국 전용 85㎡ 초과 아파트 매매가격은 평균 11억 3,426만원으로 지난해 말(10억 6,487만원) 대비 6.5% 상승한 반면, 같은 기간 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하 아파트는 5.2%, 전용 60㎡ 이하는 4.5% 상승하며, 전용면적이 클수록 가격 상승률이 높게 나타났다.

이러한 가운데 대방산업개발이 시공을 맡은 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 가 선호도 높은 △84타입 △122타입 실속 높은 4베이 구조에 중대형 평면 위주로 시흥거모지구 내에서도 희소가치 있는 평면 구성 단지로 기대를 모으고 있으며, 선착순 계약 진행 중인 122타입에 대한 실수요자들의 관심과 문의가 이어지고 있다.

- ‘2천만원 상당’ 역대급 무상옵션 제공부터...입주시까지 계약금 5% 한시적 시행

현재 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체’는 계약금 5% 정액제 조건으로 이를 통해 122타입의 경우, 3천만원~4천만원대 계약금으로 입주시까지 추가부담 없는 금융혜택을 제공하고 있다. 거기에 대형 아트월, 주방 벽 및 상판 엔지니어드스톤, 13인치 월패드, 벤치형 신발장, 시스템 가구 등 2천만원 상당의 고급 마감재 옵션을 한시적 무상제공하여 고객들의 호응을 얻고 있다.

우수한 상품성 또한 갖췄다. 단지는 전 세대에 자연환기에 탁월한 4BAY 맞통풍 구조를 적용해 쾌적한 실내 환경을 제공하며, 5.5m 광폭거실(전용 122타입 기준)이 설계돼 탁 트인 개방감을 자랑한다. 거실과 침실1에는 유리난간이 적용돼 시각적 조망 확보는 물론 고급스러운 외관까지 갖췄으며, 세대당 1.85대(1차 기준)라는 신축단지에서도 보기 힘든 여유로운 주차공간으로 단지 전체의 주거 편의성을 높였다.

단지 내부에는 실내 골프연습장, 피트니스센터, 웰컴 라운지, 북카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정으로, 입주민의 여가생활과 생활 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 해당 단지는 제기천 수변공원(예정)과의 직접 연결된 동선 설계를 통해 입주민의 생활 편의성과 주거 쾌적성을 동시에 높일 전망이다. 단지 공원 진출입로 및 보행자 도로가 제기천 수변공원(예정)과 직접 이어지는 특화 설계가 적용된다. 이를 통해 입주민은 별도의 도로 이동 없이 수변공원으로 바로 진출입이 가능해, 일상 속에서 공원을 손쉽게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련되었다.