e스포츠 박물관 건립·의료관광 클러스터 조성 포함

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시장에 출마하는 더불어민주당 이재성 전 부산시당위원장이 ‘다대포 디즈니랜드 유치’를 핵심으로 한 대형 관광 공약을 내놨다.

이 전 위원장은 7일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘부산 뉴딜 2026 선언’을 발표하며 해양수도 부산을 기반으로 한 관광 공약을 밝혔다.

이날 이 전 위원장은 “관광은 부산 경제를 가장 빠르고 현실적으로 움직일 수 있는 산업”이라며 대형 관광 콘텐츠 중심 전략을 제시했다.

이 전 위원장은 ‘동경 디즈니랜드보다 큰 다대포 디즈니랜드 유치’를 공식화했다. 그는 “다대포는 KTX와 도시·광역철도, 가덕신공항, 항만·크루즈로 연결되는 국내 최고 수준의 접근성을 갖춘 지역”이라며 “영남권 1300만명의 거대 생활권과 다대포 해수욕장 등 천혜의 자연환경을 두루 갖춘 최적의 입지”라고 설명했다.

이와 함께 ▷세계 최초 e스포츠 박물관 건립 ▷서울대병원급 의료관광 클러스터 조성 등도 주요 관광 공약으로 제시했다.

이 전 위원장은 “외국인 관광객 8명의 소비가 정주 인구 1명의 연간 소비와 맞먹는 효과가 있다”며 “현재 연간 350만명 수준인 외국인 관광객을 단계적으로 500만명 나아가 천만 명 시대까지 끌어올리겠다”고 강조했다.