[헤럴드경제=김성훈 기자] 두 달 전 일본과의 만남에서 주머니에 손을 넣은 자세로 냉담한 표정을 지어 입길에 올랐던 중국 외교 관료가 이번 한중 정상회담에서는 환한 표정을 짓고 있는 모습이 포착돼 화제가 되고 있다.

지난 5일 중국 베이징에서 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령은 시진핑 중국 국가주석으로부터 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 시 주석과 함께 ‘셀카’를 찍었다.

당시 찍힌 영상 한쪽에는 시종 환하고 밝은 표정으로 미소 짓고 있는 인물이 있었는데, 중국 외교부의 국장급 관료인 류진쑹(劉勁松) 아주사 사장(아시아 국장)이었다.

그는 지난해 11월 18일 일본 외무성의 가나이 마사아키 아시아대양주국장을 만나 주머니에 양손을 찔러넣거나 뒷짐을 지며 내려다보는 듯한 표정을 지어 입길에 올랐던 인사다. 류 국장과는 반대로 가나이 국장이 고개를 숙여 다소 굴욕적으로 보이기도 했다. 당시 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 계기로 중일 갈등이 고조된 상황이었다.

류 국장의 상반된 표정은 악화일로를 걷고 있는 중일 관계와 정상화 흐름을 굳혀나가는 한중관계 상황이 반영된 듯하다는 해석을 낳고 있다.

관찰자망 등 중국의 현지 매체들도 “류 국장이 시종일관 미소를 띠고 있었다”며 “중국이 진심으로 친구를 대하고 손님을 환대한다는 점을 완벽하게 보여줬다”고 의미를 부여했다.

중국 누리꾼들 역시 “친구가 오면 좋은 술이 있고, 승냥이가 오면…”이라는 등의 반응을 보였다고 매체는 전했다. 해당 문장의 뒤에 생략된 부분은 ‘그를 맞아주는 것은 사냥총이다’는 내용으로, 상대에 따라 접근방식을 달리한다는 중국의 외교담론이다.