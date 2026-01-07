강서구 에코델타시티 개원 일반학급 7학급·특수학급 6학급 운영

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산 최초의 장애·비장애 통합 유치원이 문을 연다.

부산시교육청은 오는 3월 강서구 에코델타시티에 장애·비장애 통합 유치원인 ‘공립 단설 새결유치원’을 개원한다고 7일 밝혔다. 그동안 공립유치원에 특수학급을 신·증설한 사례는 있었지만 장애유아와 비장애유아가 유치원 일과 전반을 함께하는 통합유치원이 부산에 문을 여는 것은 이번이 처음이다.

통합유치원은 장애유아와 비장애유아가 분리된 교육환경에서 벗어나 등원부터 귀가까지 유치원 생활 전 과정을 함께하는 교육 형태로 편견과 차별 없는 교육 실현을 목표로 한다.

새결유치원은 3~5세 유아를 대상으로 일반학급 7학급과 특수학급 6학급을 함께 편성해 운영한다. 대부분의 유치원이 특수학급을 1~2학급만 운영하는 것과 달리 6학급 규모의 특수학급을 편성해 장애유아에 대한 개별화 교육 지원과 통합교육을 동시에 강화할 계획이다.

통합교육은 조기 단계부터 장애유아의 사회적 적응력과 자립 역량을 높이는 동시에 모든 유아에게 균등한 교육 기회를 제공하고 상호 존중과 공감의 가치를 자연스럽게 형성하는 데 목적이 있다. 새결유치원에서는 연령별로 일반학급과 특수학급이 통합 운영돼 유아들이 일상 속에서 자연스럽게 함께 생활하고 배우게 된다.

유치원에는 유아 특성을 고려한 감각운동실과 심리안정실 등 다양한 교육·지원 시설이 마련되며 통학차량도 운영해 등·하원 편의성을 높인다.

일반교사와 특수교사는 전일제 협력교수 방식으로 학급을 운영하며 함께 배치되는 특수교육실무원의 지원으로 유아 발달에 적합한 놀이, 일상생활, 활동 등을 하면서 다양한 경험을 하도록 교육과정을 운영할 예정이다.

김석준 교육감은 “새결유치원은 유아 통합교육의 선도 모델로서 지역사회 전반에 포용적 교육문화를 확산하는데 중추적 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로도 장애‧비장애 유아가 자연스럽게 놀며 배우는 교육환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.