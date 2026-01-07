전북 고창 해들녘영농조합 가보니 수확부터 선별·포장까지 면밀체크 100일간 11도 저장고 보관, 단맛↑ 즉석고구마 작년 매출 35% 급성장

지난 5일 오후 1시 찾은 전북 고창군 해들녘영농조합법인(해들녘). 직원들은 고구마를 포장하느라 바쁘게 움직였다. 이 공장에서 생산되는 고구마는 편의점 CU에서 판매되는 군고구마의 60%를 담당한다. CU에 납품되는 물량만 하루 3만6000개에 달한다.

해들녘은 고구마 수확부터 세척·선별, 말랭이까지 생산하는 업계의 대표주자다. 서울 여의도 면적의 밭에서 매년 1만5000톤의 꿀고구마를 수확한다. 실제 고구마 저장 창고에는 아파트 2층 높이로 노란 바구니들이 쌓여 있었다.

저장고를 채운 고구마는 300톤이었다. 지난해 10~11월 수확한 고구마다. 영하 5도인 바깥 날씨와 달리 저장고 내부는 11도로 유지됐다. 고구마의 단맛을 높이기 위한 것이다. 저장고에서 100일이 지난 고구마는 더 부드러워지고, 달콤함이 극대화된다.

장진희 해들녘 영업팀 과장은 “고구마의 맛과 품질을 끌어올리기 위해 저장고의 습도와 온도를 수시로 확인한다”며 “다른 공장보다 오래 저장하는 이유도 단맛을 위한 것”이라고 소개했다.

저장고에서 나온 고구마는 여러 단계를 거친다. 세척이 먼저다. 노란 바구니에서 쏟아진 고구마는 레일을 따라 고압 세척기로 이동했다. 강하게 분사되는 지하수가 고구마 겉에 묻은 흙을 빠르게 벗겨냈다. 세척된 고구마는 고온 건조 과정을 거친다.

크기를 선별하지 않은 상태에서도 고구마는 손바닥보다 컸다. ‘특 사이즈(240~330g)’만 고수하는 CU를 위해 밭에서 1차 선별했기 때문이다. 고구마가 담긴 바구니에도 ‘씨유’ 라벨을 붙여 다른 상품과 섞이지 않게 했다.

고온 건조를 마친 고구마는 2차 선별 과정에 들어간다. 11명의 근로자가 직접 저울에 무게를 측정해 분류했다. ‘껍질 탈락’ 고구마도 있었다. 20% 이상 껍질이 벗겨진 고구마는 판매할 수 없다.

마지막 단계는 포장이다. 고구마는 윗면에 비닐이 씌워져 상자에 담겼다. 상자도 CU에만 납품하기 위해 해들녘이 새롭게 고안했다. 내부가 보이는 구조로 밖에서도 고구마 상태를 확인할 수 있다.

해들녘은 지난 2021년 5월, CU에 고구마를 처음 납품한 뒤 1년간 적응 기간을 거쳤다. 상자를 접는 기계도 새로 들였다. 장 팀장은 “납품 첫해에는 품질에 대한 점주들의 불만이 계속 들어왔다”면서 “꼭지 부분이 검게 변하는 코르크화 현상과 짓눌림 등 환불 기준을 담은 ‘품질 검수표’를 만들면서 불만이 사라졌다”고 설명했다.

해들녘이 CU 납품에 공을 들이는 이유는 성장성에 있다. ‘CU 즉석고구마’의 지난해 12월 매출은 전년 동기 대비 54.1% 성장했다. 지난해 연간 매출 역시 전년보다 35.0% 늘었다. CU가 해들녘의 ‘VIP 고객’이 된 배경이다.

CU의 PB(자체 브랜드) ‘PBICK 고구마말랭이 득템’은 누적 판매량 45만개를 넘어설 정도로 인기다. 고구마말랭이는 별도 가공공장에서 완성된다. 고구마 고유의 향을 유지하기 위해 기계가 아닌 사람이 껍질을 벗기고 있었다.

서재필 해들녘 대표는 “CU와 윈- 윈 관계를 이어가고 있다”며 “올해부터는 CU에 납품하는 상품을 위한 전용 밭까지 조성할 계획”이라고 했다.

고창=박연수 기자