일신건영㈜이 경기도가 선정한 ‘2025년 공동주택 우수시공사’에 이름을 올렸다.

이번 평가는 경기도가 2024년 7월부터 2025년 6월까지 도내 24개 시·군, 130개 아파트 단지를 대상으로 실시했으며, 사용검사 전 품질점검을 통해 건축·토목·조경·전기기계설비 등 시공 전반의 품질과 입주자 생활편의 향상 노력을 종합적으로 심사했다. 특히 도와 시·군의 자체 평가, 민간 전문가 현장 평가 등 3단계 절차를 거쳐 객관성과 공정성을 더했다.

그 결과 일신건영을 비롯해 대우건설, 현대엔지니어링, 포스코이앤씨 등 총 8개 시공사가 ‘2025년 공동주택 우수시공사’로 최종 선정됐다.

일신건영은 2024년 입주한 ‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’의 시공 품질을 높게 평가받아 이번 수상의 영예를 안았다. 경기 이천 사동2지구 도시개발사업을 통해 공급된 이 단지는 총 605세대 규모로, 30~40대 중심의 수요층 특성을 면밀히 분석해 설계에 반영했으며 조경과 커뮤니티 등에서도 높은 완성도를 갖췄다는 평가를 받았다. 해당 단지는 입주 당시 ‘한경주거문화대상’에서 아파트 부문 대상을 수상한 바 있으며, 입주민 동호회가 현장 임직원에게 감사의 꽃다발을 전달하는 등 시공 능력을 인정받았다.

이 밖에도 일신건영은 지난해 입주한 ‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’, 2023년 입주한 ‘여주역 휴먼빌’ 등을 통해 우수한 설계 및 시공 능력을 지속적으로 입증하며 브랜드 가치를 높이고 있다. 또한 현재 분양 중인 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 역시 지역 최고 수준의 설계로 호평받고 있다.

1989년 설립돼 올해로 창립 37주년을 맞은 일신건영은 품질 중심의 안정적인 주택사업을 꾸준히 이어오고 있으며, 2003년 대통령 산업포장과 2011년 금탑산업훈장을 수상한 바 있다.

일신건영 관계자는 “이번 수상은 고객 만족을 최우선으로 한 품질 중심 경영의 결과”라며 “앞으로도 믿을 수 있는 주거공간을 제공하기 위해 더 높은 품질과 신뢰를 바탕으로 성장해 나가겠다”고 전했다.

한편 일신건영은 올해 이천 갈산지구와 대흥지구 일대에서 분양을 예정하고 있으며, 지역 내 주거 명가로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.