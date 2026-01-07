평택 지역이 다시 주목받고 있다. 삼성전자가 평택캠퍼스 5공장(P5) 공사 추진을 재개하면서 지역 전반에 실질적인 회복 신호가 나타나고 있다는 평가다. 삼성전자는 지난해 11월 평택캠퍼스 P5 공사 재개와 함께 향후 5년간 대규모 고용 창출 계획을 공식화했으며, 이에 따라 현재 현장 일대에서는 기반 정비 작업이 진행 중이다. 업계에서는 2026년을 기점으로 공사 일정이 본격화될 가능성이 높다고 보고 있다.

P5는 향후 AI 반도체와 HBM 등 고부가가치 메모리 생산라인과 연계될 가능성이 거론되고 있다. 글로벌 반도체 수요 회복 흐름과 맞물려 협력업체들의 활동 재개 및 추가 투자도 예상되면서, 평택사업장은 국내 반도체 산업의 핵심 생산 거점으로서 위상이 더욱 강화될 전망이다. P5는 2028년 가동을 목표로 단계적으로 추진될 예정으로, 공사 기간 중 임대 수요는 물론 준공 이후에는 상시 근무 인력과 협력사 종사자를 중심으로 한 실거주 수요 확대가 동시에 기대되고 있다.

이 같은 대형 투자 재개 기대감은 평택 부동산 시장의 지표 개선으로도 이어지고 있다. 경기도에 따르면 지난해 11월 말 기준 평택시 미분양 아파트는 3,594가구로 전월 대비 11.6% 감소했다. 신축 아파트를 중심으로 미분양 물량이 빠르게 해소되고 있는 모습이다. 매매 거래량 역시 증가세가 뚜렷하다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 평택 아파트 매매 거래 건수는 지난해 8월 433건에서 11월 625건으로 3개월 만에 약 200건 이상 늘었다. 12월 역시 신고 기한이 남아 있음에도 이미 400건을 넘어선 것으로 집계돼 거래 회복 흐름이 이어질 가능성이 높다는 분석이다.

업계에서는 이러한 흐름의 배경으로 삼성전자 P5 공사 재개 기대감과 함께 ‘10·15 주택시장 안정화 대책’ 이후에도 평택이 비규제지역을 유지하고 있다는 점을 꼽고 있다. 수도권 대부분 지역이 규제에 묶인 가운데, 평택은 대출·청약·전매 제한에서 상대적으로 자유로워 실거주 수요와 투자 수요가 동시에 유입되고 있다는 설명이다. 여기에 올해 평택 지역 입주 물량이 전년 대비 감소한 점도 거래 활성화에 영향을 주고 있다는 분석이 나온다.

거래 회복과 함께 가격 반등 사례도 나타나고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 평택 아파트 가격 반등 거래는 2025년 10월 92건에서 11월 106건으로 증가했다. 고덕국제신도시에서는 전용 84㎡ 기준 7억 원대 신고가 거래가 체결됐으며, 지제동 일대 역시 최고가 수준의 매매 사례가 이어지고 있다. 시장에서는 이러한 가격 움직임이 단기 반등에 그치기보다는 삼성전자 대규모 투자, 교통 인프라 확충, 고용 증가 기대감이 복합적으로 반영된 결과로 보고 있다.

이러한 시장 환경 속에서 평택 원도심에 공급되는 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’가 평택의 미래가치를 선점할 수 있는 대표 단지로 주목받고 있다. 해당 단지는 평택시 합정동 일원에 지하 3층~지상 35층, 14개 동, 총 1,918가구 규모로 조성된다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 송탄산업단지, 칠괴산단, 평택종합물류단지 등 주요 산업시설과 가까워 직주근접 수요를 흡수할 수 있는 입지를 갖췄다.

교통 여건도 우수하다. 도보권 내 평택역을 통해 수도권 1호선 이용이 가능하며, 한 정거장 거리인 평택지제역에서는 SRT를 통해 수서역까지 40분대 이동이 가능하다. 향후 평택지제역은 GTX-A·C 노선 연장과 수원발 KTX 직결 등이 추진되고 있어 광역 접근성은 더욱 개선될 전망이다. AK플라자, 평택 중앙시장, 고속버스터미널 등 생활 인프라도 밀집해 있으며, 합정초, 평택고, 한광고, 마이스터고 등 학군도 인근에 형성돼 있다.

설계와 커뮤니티도 돋보인다. 남향 위주의 단지 배치, 12개 타입 구성, 쾌적한 조망과 통풍을 고려한 평면 등이 강점이다. 피트니스, 스크린골프, 사우나, 독서실, 작은 도서관, 어린이집 등 다양한 커뮤니티도 계획돼 있다. 여기에 가구당 약 1.5대의 주차 공간, 전 세대 개별창고 등도 갖췄다.

계약 조건도 주목 받고 있다. 통상 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮췄고, 1차 계약금은 500만원 정액제를 실시한다. 입주 시까지 500만원으로 계약이 가능해 소비자 부담을 크게 덜었다.

견본주택은 경기도 평택시 합정동에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 1월 예정이다.