지난 1일 다시 문 열어…먹거리·핼스앤뷰티 강화

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 지난 1일 베트남 다낭점과 나짱점을 재개장하며 핵심 관광도시 거점의 매장 경쟁력을 강화하고 있다고 7일 밝혔다.

다낭점과 나짱점은 연간 수백만명의 관광객이 찾는 대표적인 관광도시에 들어섰다. 상주인구와 생활 인프라가 형성된 복합 상권을 갖추고 있다. 특히 해당 지역은 베트남 평균 대비 높은 소득 수준과 젊은 인구 비중이 높다. 사무실과 학교도 가까워 관광객과 현지 고객의 장보기·외식 수요도 많다.

이번 리뉴얼은 그로서리를 관광도시 상권에서 로컬 수요를 안정적으로 확보하겠다는 전략적 시도다. 먼저 다낭점은 식품 매장 면적을 1100여평으로 약 30% 확대했다. 나짱점은 영업 면적과 쇼핑 동선을 재정비하고, 핵심 먹거리 중심으로 상품 구성을 보강했다.

신선 매장은 품질과 프리미엄 구색을 앞세워 경쟁력을 갖췄다. 자체 신선 PB(자체 브랜드) ‘FRESH 365’를 중심으로 산지 직거래 기반의 상품을 확대해 과채류부터 수산·축산까지 전체적인 신선도를 끌어올렸다. ‘FRESH 365’ 상품은 올해 110개 이상으로 확대할 계획이다.

해외 프리미엄 신선 식품을 모은 ‘글로벌 신선 존’도 선보였다. 한국 딸기, 뉴질랜드 체리 등 수입 과일 10여종을 비롯해 컷팅 과일과 샐러드 중심의 RTE(즉석섭취식품) 상품을 보강했다. 연어 스페셜존과 와규·호주산 소고기 존도 함께 구성했다.

델리는 현지 K-푸드 수요에 맞춰 매장과 메뉴 구성을 손질했다. 즉석조리식품 특화 매장 ‘요리하다 키친’에서 점포별 350여종을 선보인다. 김밥과 떡볶이 등 K-푸드 비중은 약 20% 수준으로 확대했다. 다낭점에는 소스 믹스 김밥 세트 등을, 나짱점에는 나트랑 특산물을 활용한 로컬 쌈을 선보였다. 지난해 롯데마트 베트남 전점의 연간 델리 매출은 전년 대비 10% 신장했다.

베이커리 매장은 롯데마트 PB ‘풍미소’로 전환했다. 프랑스 식문화의 영향으로 빵 소비가 일상화된 현지 특성을 반영해 반미부터 정통 프렌치 바게트, K-베이커리 디저트까지 폭넓게 구성했다.

H&B(핼스앤뷰티) 매장은 K-뷰티를 중심으로, 베트남 로컬 브랜드를 아우른다. 현지 MZ세대 인지도가 높은 ‘VT’, ‘TFIT’ 등 한국 브랜드를 도입하고 코스메틱 상품 규모를 기존 대비 30% 확대해 총 1200여종으로 운영한다.

한국의 저가 화장품 트렌드도 반영했다. H&B 매장 내 ‘99000동 존’을 신설해 원화 기준 약 5000원대의 합리적인 가격에 뷰티 상품을 선보인다. 연내 저가 화장품 170여종을 추가할 방침이다.

한편 롯데마트는 동남아 리테일 시장에 안정적으로 안착해 현재 총 63개(베트남 15개, 인도네시아 48개) 점포를 운영 중이다. 하반기에는 베트남 내 신규 점포 2곳을 추가 출점한다. 인도네시아에서는 하이브리드형 매장 전환을 확대할 계획이다.

신주백 롯데마트·슈퍼 베트남 법인장은 “국내에서 축적한 운영 노하우를 바탕으로 K-리테일의 강점을 현지 소비 환경에 맞춰 쇼핑 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 말했다.