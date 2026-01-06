[헤럴드경제=고승희 기자] 연말 ‘캐럴 시즌’이 지나가자 다시 ‘케데헌’ 천하가 시작됐다.

5일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 2위에 올랐다. 전주보다 23계단 상승한 순위다.

‘골든’은 지난 연말 내내 캐럴이 차트의 상위권을 휩쓸자 20위권 밖으로 밀려났으나, 캐럴 시즌이 지나며 다시 탄력을 받았다.

이는 지난해 연말 로제의 ‘아파트’가 캐럴 공세에 순위가 하락했다 새해가 되며 순위가 급등, K-팝 솔로 여성 가수 최고 순위(‘핫100’ 3위)에 오른 것과 같은 행보다.

팝스타 테일러 스위프트의 ‘더 페이트 오브 오필리아’(The Fate of Ophelia)는 전주보다 순위가 27계단 상승하며 싱글차트 정상에 올랐다. ‘더 페이트 오브 오필리아’는 싱글차트 비연속 9주 1위를 지키면서 스위프트의 노래 가운데 가장 오랜 기간 정상을 지킨 곡이 됐다.