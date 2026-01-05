[헤럴드경제=이원율 기자]이재명 대통령은 ‘국민 배우’ 안성기 별세와 관련해 “화려함보다 겸손, 경쟁보다 품격을 보여준 선생님의 삶에 경의를 표한다”며 추모했다.

이재명 대통령은 5일 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 “세월이 흘러도 변치 않는 감동과 울림으로 늘 우리 곁에 머물러 주시리라 굳게 믿는다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남긴 안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다”며 “‘영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다’는 말씀처럼 선생님께 연기는 곧 삶이었고, 그 삶은 수많은 이들의 위로와 기쁨, 그리고 성찰의 시간이 됐다”고 했다.

그는 “‘관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다’는 소망처럼 ‘믿고 보는 배우’, 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우, 이웃같은 친근한 배우로 영원히 남을 것”이라며 “69년 연기 인생 동안 170편 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 선생님의 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다”고 했다.

이 대통령은 “따뜻한 미소와 부드러운 목소리가 벌써 그립다”며 “부디 영면하시길 온 마음으로 기원한다”고 덧붙였다.

안성기 배우 장례위원회는 이날 오전 9시께 안성기가 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료를 받던 중 가족이 지켜보는 가운데 74세를 일기로 세상을 떠났다고 밝혔다.

지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 의식불명 상태로 입원한 지 6일 만이다.

2019년부터 혈액암 투병을 해온 안성기는 최근 회복에 전념하며 작품 복귀를 준비해왔다.

안성기는 한국을 대표하는 영화배우다. 뛰어난 연기력과 바른 품행으로 존경과 사랑을 받았다.