심평원, 의과 4항목·한의과 4항목 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 올해 자동차보험 선별 집중심사 대상으로 의과 4개, 한의과 4개 항목을 선정했다고 5일 밝혔다.

정부는 매년 자동차보험 청구 현황을 분석해 과잉 진료 등으로 개선이 필요하다고 판단되는 항목을 의료·소비자·보험업 단체가 참여하는 위원회를 거쳐 선정해 적정 진료를 유도하고 있다.

이에 따라 2026년도 자동차보험 선별 집중심사 의과 항목으로는 ▷주사용 동종진피 ▷재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 ▷신경차단술 ▷척추 자기공명영상진단(MRI)이 선정됐다.

한의과에서는 ▷다종시술 동시 시행 ▷추나요법 ▷약침술 ▷첩약 항목이 선정됐다.

이번 선정 항목 중 올해 새로 포함된 것은 주사용 동종진피와 한의과 다종시술이다.

심평원에 따르면 인체 조직의 한 종류로서 재건 등에 많이 사용되는 주사용 동종진피는 관련 진료비가 높고 보험금 청구가 계속 증가하고 있는 것으로 나타났다.

한의과 다종시술은 외래 진료 환자에게 침술·구술·부항·약침 등을 같은 날짜에 한꺼번에 실시하는 것으로서 이른바 ‘세트 청구’로 불렸다. 다종시술은 최근 진료 비중이 높아지며 과잉 진료가 의심된다는 지적이 제기됨에 따라 선정됐다.

기존에 포함됐던 인체조직유래 2차 가공뼈(의과)와 경상환자 장기 입원(한의과) 항목은 제외됐다.

심평원은 “의료계·보험업계와 계속 소통해 현장의 의견을 반영한 심사 운영이 이뤄지도록 노력하겠다”고 말했다.