-DK아시아, 지난해 9월부터 하이엔드 주거 브랜드 빅3 위상, 대형개발사 브랜드의 새 역사

-대한민국 최초 단지 내 로열 레전드 히어로즈 및 로열 뮤직룸 등 프리미엄 리조트 라이프 완성

-미래 주택전시관 운영 및 주말 전문 도슨트와 함께하는 프리미엄 리조트 도시 투어 진행 중

DK아시아는 하이엔드 주거 브랜드 로열파크씨티가 한국기업평판연구소가 발표한 2025년 12월 하이엔드 주거 브랜드평판 조사에서 빅3에 이름을 올렸다고 밝혔다. 이번 조사는 한국기업평판연구소가 2025년 11월 22일부터 12월 22일까지 한 달간 하이엔드 주거 브랜드 10곳을 대상으로 빅데이터 877만9,263개를 분석해 이뤄졌다.

로열파크씨티는 지난해 9월부터 연속 ‘빅3’에 이름을 올리며, 1군 건설사가 아닌 대형개발사 브랜드로서는 최초로 하이엔드 주거브랜드 평판에 상위권을 유지한 이례적인 성과다.

한국기업평판연구소가 매월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드평판 순위는 소비자들의 온라인 활동 빅데이터를 기반으로 참여지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 미디어지수를 종합해 산출되며, 소비자 평가와 미디어 관심도, 온라인 소통량 등을 반영해 업계와 소비자 모두에게 높은 신뢰도를 인정받고 있다.

2025년 12월 빅3에는 DK아시아의 대한민국 첫 번째 리조트 도시 ‘로열파크씨티’를 비롯해 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’이 올랐다. 뒤이어 DL이앤씨 ‘아크로’, 대우건설 ‘푸르지오 써밋’, 두산에너빌리티 ‘트리마제’, 호반건설 ‘써밋’, 포스코이앤씨 ‘오티에르’, 두산건설 ‘위브더제니스’, SK에코플랜트 ‘드파인 순’이다.

10개 하이엔드 주거 브랜드 가운데 ‘로열파크씨티’만이 유일하게 1군 건설사가 아닌 대형개발사인 DK아시아가 자체 개발한 하이엔드 주거 브랜드라는 점에서 더욱 주목받고 있다. 로열파크씨티 브랜드는 참여지수, 소통지수, 커뮤니티지수 등에서 높은 평가를 받았다. 이는 국내 최초 5D 조경 등 강남 재건축 단지 이상의 수준 높은 상품력, 6성급 최고급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 공간과 13가지 하이엔드 주거 서비스, 아파트 동호회 후원, 문화·예술 행사 후원, 지역사회와의 지속적인 상생 활동 등이 복합적으로 반영된 결과다.

특히 DK아시아는 지난 12월 대한민국 아파트 최초로 단지 내 6성급 호텔 수준의 인테리어와 음향시설, 그랜드 피아노를 갖춘 로열 뮤직룸과 연주실을 오픈했다. 이번에 새롭게 선보인 음악·연주·노래 전용 커뮤니티 시설은 단순한 노래방이나 취미 공간을 넘어 로열파크씨티즌의 일상 속에 음악과 휴식이 자연스럽게 스며드는 프리미엄 리조트 라이프를 구현했다.

또한 국내 아파트 최초로 날씨와 계절에 영향을 받지 않고 단지 내에서 디지털 스크린을 이용한 스포츠 시설 로열 레전드 히어로즈도 오픈했다. 로열 레전드 히어로즈에는 디지털 스크린 스포츠 시설 가운데 가장 선호도가 높고 가족들이 함께 이용하기 좋은 배팅과 피칭, 사커, 양궁, 농구, 액션레이싱과 캔디 슬러시 등 7개 종목이 설치됐다.

의료 분야에서도 입주민 편의성에 집중하고 있다. DK아시아는 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과 업무 협약을 체결하며 입주민을 위한 대면 의료 서비스도 강화했다. 현재 일부 1군브랜드 아파트가 병원과 연계한 비대면 원격진료를 앞세워 차별화를 강조하고 있지만, 실제 의료는 여전히 대면 진료가 중심이다. 비대면 원격진료는 정확한 진단과 치료의 한계로 실제 이용률이 낮고 보여주기식 마케팅에 그치는 경우가 대부분이다.

반면 DK아시아의 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 서비스를 통한 응급 서비스 및 신속한 진료 안내 그리고 예약, 맞춤형 건강 정보 제공 등 다양한 메디컬 혜택을 제공하고 있다.

또한 DK아시아는 로열파크씨티의 다양한 하이엔드 주거 서비스 체험과 국내 단일 브랜드로서는 최대 규모인 3만6,500세대로 조성되는 로열파크씨티의 미래 비전을 소개하는 미래 주택전시관도 운영 중이다. 미래 주택전시관은 프리미엄 리조트 도시의 미래와 직접 체험할 수 있는 공간으로 구성됐다.

현재 주말 사전 예약 고객을 대상으로 한 ‘프리미엄 리조트 도시 투어’ 프로그램은 큰 호응을 얻고 있다. 전문 도슨트와 함께하는 프리미엄 리조트 도시 투어는 주택전시관을 출발해 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설과 세계가 인정한 5D조경 그리고 로열파크씨티의 규모를 가늠해 볼 수 있는 스카이 라운지 투어 순으로 진행된다.