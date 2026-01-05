[헤럴드경제=이원율 기자]한국 영화사상 ‘거의 최초’의 스턴트맨으로 칭해진 원로 배우 김영인(金營仁) 씨가 4일 오전 6시55분께 하늘의 별이 됐다고 유족이 전했다. 향년 만 82세.

고인은 60여년간 액션 영화와 드라마 등에 출연했다.

1943년 경기도 양평에서 출생한 고인은 경기상고와 한양대 사학과를 졸업했다.

학창 시절에는 권투와 럭비, 하키 등 여러 운동을 했다. 대학생 때 무술에 심취한 일을 계기로 충무로에 들어섰다.

1961년 김기덕 감독의 영화 ‘5인의 해병’에서 주인공들의 액션 장면을 대신해 ‘날으는(날아오르는) 배우’라는 별명도 얻었다.

영화사 연구자 공영민 씨는 2019년 한국영상자료원 홈페이지에 쓴 글에서 “구술자(고인)가 한국 영화 역사상 ‘거의 최초’의 스턴트맨으로 활약한 ‘5인의 해병’에서 주인공 5인의 액션 연기는 지금 보면 단순한 움직임에 불과하지만, 그 시기 전쟁 액션영화에서 보여줄 수 있는 기본적 액션 상황을 보여주고 있다”고 설명했다.

고인은 풍채가 크고 몸이 다부졌다.

영화 데뷔작은 1966년 김기덕 감독의 ‘불타는 청춘’이었다. 이후 ‘어명’, ‘실록 김두한’, ‘동백꽃 신사’ 등부터 200년대 류승완 감독의 ‘피도 눈물도 없이’, ‘아라한 장풍 대작전’, ‘주먹이 운다’, ‘다찌마와 리 : 악인이여 지옥행 급행열차에 타라’ 등 주로 액션영화 약 400~500편에 출연했다.

약 200여편에서는 청룽, 이대근, 김희라 등 액션 스타들의 액션 안무도 지도했다.

고인은 ‘실록 김두한’의 박치기 대장 성팔이 액션과 ‘동맥꽃 신사’의 클라이맥스 액션을 대표작으로 언급했다.

류승완 감독은 그의 책 ‘류승완의 본색’에서 “‘오사까 대부’에서 이대근 아저씨와 마지막에 시공간을 초월하며 대결을 벌이던 김영인 아저씨의 모습은 정말 근사했다”며 “그리고 이들은 정말 끝까지 싸운다”고 쓴 바 있다.

1980년대부터는 TV 드라마에도 모습을 보였다. 1989년 KBS 드라마 ‘무풍지대’에서는 김두한 역도 맡았다.

고인은 한국영화배우협회 상임이사를 지냈다. 2006년에는 제43회 대종상영화제에서 특별상을 받았다. 지난 2월 MBN ‘특종세상’ 원로배우 한태일 편에 출연했을 때는 연기 인생 60년을 돌아보기도 했다.

고인은 원로 배우로 각종 행사에 초청받아 참여하기도 했다.

배우 김영인(1952년생)과는 동명이인이다.

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 7호실. 발인 6일 오전 7시40분.