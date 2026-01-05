[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군이 2025년의 군정 성과를 발판 삼아 2026년을 지역의 도약을 본격화하는 해로 설정했다.

5일 예천군에 따르면 예천군은 2023년 ‘살기 좋은 도시’ 전국 군부 1위에 오른 데 이어 2024년에는 지역발전지수가 153위에서 59위로 크게 상승했다.

2025년에는 서울대 건강문화사업단이 발표한 한국건강지수에서 정신건강 부문 전국 1위를 기록하며 정주여건과 삶의 질 전반에서 의미 있는 변화를 만들어냈다.

이러한 성과를 토대로 예천군은 2026년을 ‘성장하는 행복도시 예천’을 군정의 방향으로 삼고 다섯 개 핵심 분야를 중심으로 정책 추진에 속도를 낼 계획이다.

먼저 기업과 일자리, 관광과 첨단농업을 연계한 ‘성장도시 예천’을 만들어 간다. 신도시의 KT 클라우드 데이터센터와 지식산업센터를 기반으로 도시첨단산업단지 분양을 진행하고 보문면 제3농공단지 조성과 기업 유치를 통해 양질의 일자리를 확대한다.

특히 신도시 지역에는 통합돌봄 클러스터와 주차타워 조성 등 정주·행정 인프라 구축을 포함한 총 26건의 사업이 중장기적으로 추진되고 있으며 전체 사업비는 987억원 규모에 이른다.

이 가운데 2026년도에는 사업 단계와 추진 일정에 따라 198억원을 우선 편성해 주요 사업을 집중 추진할 계획이다.

원도심에서는 남산공원 미디어아트, 옛기찻길·한천제방길을 연계한 관광 콘텐츠와 한우특화센터, 관광 DMO(Destination Management Organization) 사업으로 지역 경제에 활력을 더할 계획이다.

지보면 매창리 일대에는 디지털 혁신 농업타운을 완성해 스마트팜, 수직농장, 곤충양잠 거점단지를 통한 농업의 첨단화와 6차산업화는 물론 청년농부 육성과 농업소득 증대를 도모한다.

둘째 군민 모두가 함께 행복하고 즐거운 ‘행복도시 예천’의 기반을 강화한다.

공공형 산후조리원 운영과 융합돌봄센터 건립, 생활체육과 뚜벅이 걷기, 플로깅 확산을 통해 신체·정신 건강을 동시에 관리하고 송평천 가족친화공원과 서본공원 정비로 생활 속 여가공간을 확충한다.

셋째 최고수준의 교육 환경으로 ‘명품 교육도시 예천’을 만들어 간다.

교육발전특구 사업을 통해 원어민 영어교실, EBS 자기주도 학습센터, AI 기반 학습 플랫폼 ‘예천런’을 중심으로 자기주도 학습 환경을 확대하고, 희망아카데미와 청소년 해외연수 프로그램, 평생학습도시 사업으로 어린이부터 청장년, 어르신까지 전 생애에 걸친 교육체계를 구축한다.

넷째 청년들이 머물고 싶은 ‘청년 희망도시 예천’을 조성한다.

청년 임대아파트 건립과 전･월세 등 주거 지원, 건립 추진 중인 신도시 청년커뮤니티센터, 희망키움센터를 이용한 취창업·네트워크 지원과 다양한 정책을 통해 청년이 머물고 싶은 도시 여건을 마련한다.

다섯째로는 스포츠 이벤트와 계절별 축제로 “활력도시 예천”을 만들어 간다.

안동시와 공동 추진하는 경북도민체전을 성공적으로 개최하고 육상훈련센터와 추진 중인 양궁훈련센터를 활용한 전지훈련 유치, 교육 프로그램 운영, 대회 개최를 연계한 스포츠 마케팅을 집중 추진한다.

아울러 회룡포 봄꽃축제와 용궁순대축제, 곤충페스티벌, 삼강나루터축제 활축제와 농산물축제 등 지역 특색을 살린 계절별 축제와 이벤트를 통해 생활인구 활성화를 도모하고, 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

예천군 관계자는 “예전군은 주민 참여와 공정성을 군정 운영의 핵심 가치로 삼아 신뢰 구축에 중점을 두고 정책을 추진해 왔다”며 “2026년에는 ‘성장하는 행복도시 예천’을 지향점으로 삼아 핵심 분야별 전략을 통해 변화의 속도를 높여가겠다”고 말했다.