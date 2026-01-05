곰팡이독소 ‘오크라톡신 A’·포도당 ‘글루코스’ 최상위 성적

[헤럴드경제=강승연 기자] 남양유업 중앙연구소가 국제 식품 분석 숙련도 평가인 FAPAS(Food Analysis Performance Assessment Scheme)에서 곰팡이독소 ‘오크라톡신 A’와 포도당 ‘글루코스’ 항목에서 표준 점수 0.0으로 최상위 성적을 거뒀다고 5일 밝혔다.

FAPAS는 영국 환경식품농림부(DEFRA) 산하 기관이 운영하는 세계 최대 규모의 분석 숙련도 시험이다. 전 세계 공공기관과 민간 분석기관, 글로벌 식품기업 연구소가 참여해 식품 내 위해 성분과 영양성분을 얼마나 정확하게 측정할 수 있는지를 검증한다.

분석 결과는 표준값과 오차를 나타내는 Z-score로 평가한다. ‘0’에 가까울수록 표준값과 오차가 거의 없다는 것을 의미한다. 0.0은 사실상 표준값과 일치한 결과로, 달성하기 매우 어려운 성과다.

남양유업 중앙연구소는 ‘오크라톡신 A’ 분석에서 0.0을 기록하며 최상위 성적을 거뒀다. 극미량(ppb, 10억분의 1 단위) 수준의 위해 성분을 오차 없이 검출할 수 있는 최상위 분석 정확도를 입증했다. ‘오크라톡신 A’는 분유와 커피 등 주요 식품에서 안전성과 직결되는 항목이다.

당류 분석에서도 성과는 이어졌다. 남양유업 중앙연구소는 글루코스(포도당) 분석에서 0.0을 달성했다. 아울러 프럭토스(과당), 수크로스(자당), 총당 항목에서도 –0.3~0.2 수준의 매우 우수한 결과를 기록했다.

곽병만 남양유업 중앙연구소 식품정밀분석팀장은 “이번 FAPAS 평가 결과는 국제 기준에 부합하는 남양유업의 분석 인프라와 전문 인력의 숙련도, 장기간 축적된 연구 시스템이 결합된 성과”라며 “분석 역량을 검증∙강화해 제품 품질과 안전성 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.